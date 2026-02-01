12 mineri au murit după ce o dronă rusească a lovit un autobuz în Dnipropetrovsk

Compania a anunțat inițial 15 morți, bilanț menționat și de ministrul energiei, Denîs Șmîhal. Ulterior, DTEK a revizuit bilanțul victimelor și a spus că cel puțin 12 persoane au murit.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce Volodimir Zelenski a anunțat că săptămâna viitoare va avea loc o a doua rundă de discuții trilaterale, mediate de SUA, între Ucraina și Rusia, relatează Reuters.

DTEK a anunțat, într-un comunicat, că forțele ruse au comis un „atac terorist masiv” în regiune, iar toți cei uciși și răniți erau angajați ai companiei, care se întorceau acasă după terminarea turei.

„Astăzi, inamicul a comis un atac cinic și țintit asupra lucrătorilor din sectorul energetic din regiunea Dnipropetrovsk”, a scris ministrul ucrainean al Energiei, Denîs Șmîhal, pe aplicația Telegram.

Poliția a precizat că atacul a avut loc în orașul Terenivka. Imagini publicate de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență arătau un autobuz carbonizat, cu geamuri sparte, ieșit de pe carosabil.

Mai devreme, duminică, oficiali regionali au anunțat că cel puțin nouă persoane au fost rănite după lovituri rusești asupra unei maternități și a unui bloc de locuințe din Zaporojie, în sud-estul Ucrainei.