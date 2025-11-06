50 Cent părăsește New Yorkul după alegerea lui Zohran Mamdani ca primar: „RIP NYC, s-a terminat!”

Artistul, cunoscut pentru hiturile sale din perioada de glorie a rapului, a criticat dur impozitul suplimentar propus de noul primar pentru veniturile mari, declarând pe rețelele sociale: „New York, s-a terminat, să ne facem bagajele și să plecăm!”.

50 Cent critică impozitul propus de Zohran Mamdani

În vârstă de 34 de ani, Zohran Mamdani, originar din Uganda și de religie musulmană șiită, a câștigat recent alegerile pentru primăria New York-ului, promițând reforme fiscale majore. Printre acestea se numără un impozit de 2% pentru veniturile anuale de peste un milion de dolari, o măsură care ar afecta aproximativ 34.000 de locuitori ai orașului. Mamdani susține că această taxă ar aduce patru miliarde de dolari la bugetul municipal, însă propunerea a stârnit critici aprinse din partea celor mai bogați newyorkezi — printre care și 50 Cent, scrie 7sur7.be.

50 Cent, nemulțumit de politica fiscală din New York, se mută în Florida

Pe numele său real Curtis James Jackson III, rapperul a confirmat mutarea în Florida, unde taxele sunt mai mici, postând pe Instagram o fotografie simbolică și mesajul „RIP NYC, fondată în 1624, decedată în 2025”. Reacțiile nu au întârziat să apară: mulți fani i-au reproșat ipocrizia, amintindu-i de originile sale modeste și de faptul că a crescut în sărăcie.

În ciuda controverselor, 50 Cent rămâne consecvent în sprijinul său pentru candidații republicani, inclusiv pentru Donald Trump. Averea sa, estimată cândva la 155 de milioane de dolari, a scăzut semnificativ din cauza investițiilor nereușite și a datoriilor acumulate, dar rapperul continuă să afișeze un stil de viață luxos și opinii politice ferme.