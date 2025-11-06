Prima pagină » Știri externe » 50 Cent părăsește New Yorkul după alegerea lui Zohran Mamdani ca primar: „RIP NYC, s-a terminat!”

Rapperul american 50 Cent a decis să părăsească New Yorkul după alegerea lui Zohran Mamdani ca primar, reacționând vehement la planurile fiscale anunțate de politicianul de orientare socialistă.
Artistul, cunoscut pentru hiturile sale din perioada de glorie a rapului, a criticat dur impozitul suplimentar propus de noul primar pentru veniturile mari, declarând pe rețelele sociale: „New York, s-a terminat, să ne facem bagajele și să plecăm!”.

 

50 Cent critică impozitul propus de Zohran Mamdani

În vârstă de 34 de ani, Zohran Mamdani, originar din Uganda și de religie musulmană șiită, a câștigat recent alegerile pentru primăria New York-ului, promițând reforme fiscale majore. Printre acestea se numără un impozit de 2% pentru veniturile anuale de peste un milion de dolari, o măsură care ar afecta aproximativ 34.000 de locuitori ai orașului. Mamdani susține că această taxă ar aduce patru miliarde de dolari la bugetul municipal, însă propunerea a stârnit critici aprinse din partea celor mai bogați newyorkezi — printre care și 50 Cent, scrie 7sur7.be.

50 Cent, nemulțumit de politica fiscală din New York, se mută în Florida

Pe numele său real Curtis James Jackson III, rapperul a confirmat mutarea în Florida, unde taxele sunt mai mici, postând pe Instagram o fotografie simbolică și mesajul „RIP NYC, fondată în 1624, decedată în 2025”. Reacțiile nu au întârziat să apară: mulți fani i-au reproșat ipocrizia, amintindu-i de originile sale modeste și de faptul că a crescut în sărăcie.

În ciuda controverselor, 50 Cent rămâne consecvent în sprijinul său pentru candidații republicani, inclusiv pentru Donald Trump. Averea sa, estimată cândva la 155 de milioane de dolari, a scăzut semnificativ din cauza investițiilor nereușite și a datoriilor acumulate, dar rapperul continuă să afișeze un stil de viață luxos și opinii politice ferme.