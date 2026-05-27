Accident bizar în America. Un câine și-a împușcat stăpâna cu o armă de vântătoare

O femeie a fost rănită, iar ancheta autorităților a scos la iveală un detaliu surprinzător: vinovatul pentru împușcătură a fost un câine.

Potrivit presei locale, citată de The Guardian, polițiștii au intervenit după ce mai multe persoane au anunțat că au auzit o explozie asemănătoare unei împușcături cu armă de vânătoare.

Incidentul s-a petrecut în parcarea unui magazin din Scottsbluff, un oraș situat în comitatul Scotts Bluff.

Câine a declanșat pușca după ce s-a plimbat pe bancheta unei camionete

La sosirea la fața locului, oamenii legii au descoperit o camionetă avariată și o femeie care fusese lovită în braț de un glonț provenit dintr-o pușcă de vânătoare. Din fericire, victima nu a suferit răni grave și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Ancheta preliminară a arătat că arma se afla încărcată în interiorul vehiculului în momentul în care acesta a oprit în fața magazinului. În camionetă se afla și un câine, care se deplasa de pe o parte pe alta a banchetei din spate.

În circumstanțe încă investigate de autorități, animalul ar fi apăsat accidental trăgaciul puștii, provocând declanșarea focului de armă. Explozia a deteriorat una dintre ușile camionetei, iar glonțul a rănit femeia aflată în apropiere.

Legea interzice armele încărcate în vehicule

Cazul a readus în atenție legislația strictă privind transportul armelor în statul Nebraska. Conform legii locale, este ilegal ca o persoană să transporte într-un vehicul o pușcă încărcată.

Autoritățile nu au anunțat până în acest moment dacă proprietarul armei va fi sancționat. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Întâmplarea a devenit rapid virală în presa americană și pe rețelele sociale, mulți internauți fiind surprinși de modul în care un simplu accident provocat de un câine a dus la intervenția poliției și la rănirea unei persoane.