Achiziția de arme americane ar fi incluse în garanțiile de securitate ale Ucrainei

Zelenski a adăugat că o altă componentă, ca parte a garanțiilor de securitate ale țării, ar presupune ca Ucraina să producă drone, unele dintre acestea urmând să fie achiziționate de Statele Unite. Totuși, liderul ucrainean a precizat că detaliile sunt încă în discuție și că nu a fost semnat niciun acord formal. Formalizarea garanțiilor este așteptată în următoarele șapte până la zece zile.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținută după întâlnirile de la Casa Albă. Detaliile propunerii privind garanțiile de securitate au fost raportate inițial de Financial Times.

Zelenski a mai spus că a purtat o discuție amplă cu Trump despre o hartă afișată în Biroul Oval care arăta teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

„Am discutat despre procentajul indicat pe hartă, pentru că îl cunosc foarte bine”, a spus Zelenski. Totuși, cei doi lideri au avut o „conversație caldă și semnificativă” despre acest subiect, subliniind că nu este corect să se afirme că o anumită suprafață a fost ocupată complet.