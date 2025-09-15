Acordul global al OMC pentru reducerea pescuitului excesiv a intrat în vigoare

Acordul privind subvențiile pentru pescuit al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) a intrat luni în vigoare, marcând primul tratat multilateral cu caracter obligatoriu dedicat protecției mediului marin.

Documentul obligă statele să reducă subvențiile acordate flotelor de pescuit care contribuie la epuizarea resurselor de pește și la degradarea ecosistemelor oceanice.

După mai bine de trei ani de la adoptare, acordul a fost ratificat de 112 țări, depășind pragul necesar de două treimi din cele 166 de state membre.

Printre noile ratificări se numără Brazilia, Kenya, Tonga și Vietnam.

Printre semnatari se află și China, Statele Unite și Uniunea Europeană, în timp ce India și Indonezia rămân reticente.

Conform Pew Charitable Trusts, acordul vizează reducerea unei părți din cele aproximativ 22 de miliarde de dolari în subvenții globale care încurajează practici de pescuit nesustenabile.

De asemenea, va crea un „fond pentru pește” menit să ajute țările în curs de dezvoltare să implementeze noile reguli.

În această primă etapă, acordul se concentrează pe subvențiile care susțin pescuitul ilegal și exploatarea stocurilor deja suprapescuite.

O a doua parte, care ar limita subvențiile pentru construirea de nave și extinderea excesivă a capacității flotelor, nu a fost încă finalizată.