Activistul britanico-egiptean Alaa El Fattah a fost eliberat. Fusese condamnat la 15 ani de închisoare pentru „răspândire de știri false”

Potrivit Sky News, activistul britanico-egiptean care a petrecut ani de zile în închisoare a fost eliberat după ce a fost grațiat de președintele Egiptului. Alaa Abd El Fattah a fost eliberat din închisoarea Wadi Natron, la nord de Cairo, marți dimineața.

Abd El Fattah a devenit un activist proeminent în timpul protestelor din Cairo din 2011, care au dus la înlăturarea fostului președinte Hosni Mubarak.

În 2014, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, pedeapsă redusă ulterior la cinci ani pentru proteste fără permisiune.

A fost eliberat în 2019, dar a fost arestat din nou pentru că a distribuit pe Facebook o postare despre încălcările drepturilor omului în închisorile egiptene.

Campanii locale și internaționale de mare anvergură au cerut eliberarea sa, iar Egiptul l-a eliminat de pe lista „teroriștilor” anul trecut.

Abd El Fattah are cetățenie britanică prin mama sa, născută în Marea Britanie, Laila Soueif, care a intrat în greva foamei și s-a întâlnit cu premierul Keir Starmer pentru a pleda pentru libertatea fiului ei.

Bărbatul în vârstă de 43 de ani a intrat și el în mai multe greve ale foamei pentru a-și promova cazul.

Luni, avocatul său, Khaled Ali a scris în arabă pe Facebook: „Dumnezeu este judecătorul. Președintele republicii a emis un decret de grațiere a lui Alaa Abd El Fattah. Felicitări.”

Biroul președintelui egiptean a declarat că alți cinci prizonieri au fost grațiați – dar nu este clar când vor fi eliberați.