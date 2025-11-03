Actorul George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024 „a fost o greșeală”

George Clooney a declarat, în cadrul emisiunii Sunday Morning de la CBS, că înlocuirea lui Biden cu Harris în cursa pentru Casa Albă din 2024 a fost „o greșeală” și că și-ar fi dorit ca democrații să organizeze noi alegeri primare pentru a alege un candidat la președinție.

„Am vrut să existe (…) alegeri primare. Să testăm rapid acest lucru și să-l punem în practică. Cred că greșeala în cazul Kamalei este că a trebuit să candideze împotriva propriului său palmares. (…) prin urmare, i s-a dat o sarcină foarte dificilă. Sincer, cred că a fost o greșeală. Dar suntem unde suntem”, a spus George Clooney în cadrul emisiunii de la CBS, relatează The Guardian.

Afirmațiile lui Clooney vin după ce acesta a publicat un editorial în The New York Times înainte de alegerile prezidențiale din SUA de anul trecut, intitulat „Îl iubesc pe Joe Biden. Dar avem nevoie de un nou candidat”. Articolul fusese publicat după prestația slabă a lui Biden în fața lui Trump în prima dezbatere prezidențială.

„Nu vom câștiga în noiembrie cu acest președinte. În plus, nu vom câștiga Camera Reprezentanților și vom pierde Senatul. Nu este doar părerea mea, ci și a tuturor senatorilor, membrilor Congresului și guvernatorilor cu care am discutat în privat”, scria Clooney la momentul respectiv.

Kamala Harris ia în calcul o nouă candidatură la alegerile din 2028

În cartea sa publicată recent, „107 Zile”, Kamala Harris a criticat decizia inițială a lui Biden de a candida pentru un al doilea mandat, spunând că ea se afla „în cea mai proastă poziție pentru a-l convinge să renunțe”, deoarece „știam că i s-ar fi părut incredibil de egoist dacă i-aș fi sfătuit să nu candideze.

Recent, într-un interviu pentru BBC, fosta vicepreședintă a SUA a declarat că ar putea candida din nou la Casa Albă, la alegerile din 2028. Harris a declarat că nu a luat încă o decizie, dar a spus că încă se vede ca având un viitor în politică.

„Nu am terminat”, a spus fosta vicepreședintă. „Mi-am trăit întreaga carieră ca pe o viață dedicată serviciului public și asta mi-a intrat în sânge”.