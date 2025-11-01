Kamala Harris: „Trump este un maestru al manipulării”. Ce spune despre Joe Biden

Harris a făcut referire la un moment din campania electorală în care Trump a afirmat că imigranții haitieni din Ohio ar fi mâncat animalele de companie ale localnicilor — o afirmație complet nefondată, care a stârnit revoltă și confuzie.

„Când am auzit că a spus așa ceva, nu-mi venea să cred. A fost un exemplu perfect de deturnare a atenției (n.r. misdirection) – spune ceva scandalos și toată lumea se concentrează pe acel lucru, în timp ce adevărata problemă este ignorată”, a explicat Harris, subliniind că acesta este modul lui de a manipula alegătorii.

Ea a adăugat că presa ajunge adesea să se concentreze pe afirmațiile absurde ale fostului președinte, în loc să discute despre lipsa unui plan concret pentru economie sau prețuri.

„Partea sa de strategie este clară: conduce prin absurd. Este un formator de brand personal al haosului. Asta îi definește imaginea mai mult decât orice propunere practică. Este un maestru al etichetelor — „Sleepy Joe”, de exemplu (n.r. Joe Somnorosul) . Nu poți ignora eficiența acestor elemente, „porecle”. Are un talent real. Nu-l subestima în privința asta.

Dar cum învingi pe cineva care joacă acest joc, a întrebat intervievatorul. La această întrebare Harris a afirmat că „trebuie să fii neobosit în a insista asupra a ceea ce se întâmplă cu adevărat”.

Există un cuvânt care i se potrivește perfect în epoca asta – de fapt, o expresie: gaslighting (manipulare psihologică n.r.). E mult gaslighting în tot ce face, adică manipulare, denaturare, deturnare, distragere. Totul ca să abată atenția de la ce se petrece cu adevărat”. a spus fosta vicepreședintă a SUA.

De exemplu, tot acest discurs despre deportări în masă. În realitate, ajung să fie vizați mulți cetățeni americani, oameni muncitori. Iar el îi face pe oameni să creadă că problemele lor sunt cauzate de cei mai lipsiți de putere. Practic, le spune americanilor: „Aveți mai puțin din cauza celor care au și mai puțin decât voi.”

Vizavi de relația sa cu Joe Biden Kamala a recunoscut că este „bună, dar foarte complicată”. Ea a spus că are „multă afecțiune” pentru fostul președinte președinte, însă a fost uneori „profund dezamăgită și chiar furioasă” pe el.

Harris crede că Biden și-ar fi dorit ca ea să câștige alegerile, întrucât era „singura care putea proteja moștenirea lui politică”, dar a adăugat că această motivație „era doar despre el”. Aceasta a ținut să evidențieze că oricine se preocupă de democrație și de Constituția SUA nu ar fi dorit actualul context politic.

Harris nu a anunţat oficial o nouă candidatură, dar a declarat că „nu a terminat” cu politica şi că ia în calcul o candidatură la preşedinţie în 2028.