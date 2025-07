Actorul Michael Madsen, cunoscut din „Reservoir Dogs”, a murit la vârsta de 67 de ani

Michael Madsen, unul dintre actorii emblematici ai cinematografiei americane, a fost găsit fără viaţă în casa sa din Malibu, California, joi dimineaţă, potrivit presei americane.

Conform BBC, autorităţile au fost alertate printr-un apel la 911 şi l-au declarat decedat la ora 08:25, ora locală.

Potrivit unui reprezentant al actorului, cauza probabilă a morţii a fost un stop cardiac.

Madsen a fost cunoscut pentru roluri memorabile în filmele regizate de Quentin Tarantino, inclusiv Reservoir Dogs, Kill Bill: Vol. 2, The Hateful Eight şi Once Upon a Time in Hollywood.

În Reservoir Dogs, rolul său ca Mr. Blonde, un infractor psihotic care a rămas celebru pentru scena violentă în care tortura un poliţist.

Cu o carieră de peste patru decenii, Madsen a jucat în numeroase filme şi seriale TV, interpretând atât personaje din forţele de ordine, cât şi criminali sau asasini, precum hitman-ul decăzut din Kill Bill.

În ultimii ani, a fost activ şi în industria jocurilor video, oferindu-şi vocea pentru titluri populare precum Grand Theft Auto III şi Dishonored.