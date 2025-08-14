A murit Alexandru Mezei, directorul general al Autorității Navale Române

Autoritatea Navală Română a anunțat decesul lui Alexandru Mezei, care conducea instituția și era unul dintre cei mai respectați profesioniști din domeniul maritim.

În mesajul transmis, colegii săi au subliniat că marea a fost nu doar locul său de muncă, ci și marea pasiune a vieții sale, iar profesia de navigator a reprezentat o chemare pe care a slujit-o cu devotament și onoare.

„Lasă în urmă nu doar o instituție mai puternică, ci și o familie profesională unită prin respectul și dragostea pe care le-a cultivat cu generozitate”, au transmis reprezentanții instituției.

Alexandru Mezei era apreciat pentru implicarea sa în dezvoltarea Autorității Navale Române și pentru contribuțiile aduse navigației românești.

„Îi vom păstra mereu vie amintirea și vom continua să ne inspirăm din exemplul său. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în lumină”, au adăugat colegii săi.