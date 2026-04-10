Adam Back respinge teoria că ar fi Satoshi Nakamoto, creatorul Bitcoin

Reacția informaticianului, a venit după ce publicația americană The New York Times a prezentat o serie de indicii care ar sugera că el ar putea fi inventatorul primei criptomonede din lume. Adam Back a reacționat public pe platforma X (fostul Twitter), unde a negat categoric că ar fi creatorul Bitcoin. „Nu sunt Satoshi”, a scris informaticianul, adăugând că este doar unul dintre dezvoltatorii care au fost „foarte aproape” de a crea ceva similar cu Bitcoin înainte de apariția criptomonedei. Compania pe care o conduce, Blockstream, a transmis la rândul ei un mesaj oficial în care respinge concluziile investigației. „Dr. Adam Back a declarat în mod constant că nu este Satoshi Nakamoto. Ceea ce nu este speculație este contribuția sa fundamentală la dezvoltarea Bitcoin”, se arată în comunicat.

Investigația publicației americane

Articolul publicat de New York Times susține că Back ar fi conturat multe dintre ideile care au stat la baza Bitcoin cu aproape un deceniu înainte ca Satoshi Nakamoto să publice celebra lucrare despre criptomonedă. Potrivit investigației, în mai multe e-mailuri vechi, Back ar fi descris caracteristici tehnice foarte asemănătoare cu cele ale Bitcoin. Jurnaliștii au observat și alte coincidențe. În perioada în care Satoshi Nakamoto posta frecvent pe forumuri despre Bitcoin, Adam Back ar fi fost aproape absent din discuțiile publice din comunitatea online. După dispariția lui Satoshi din spațiul public, în 2011, Back ar fi reapărut pe forumurile dedicate criptomonedelor.

Analiză realizată cu inteligență artificială

Reporterii New York Times au analizat stilul de scriere al lui Satoshi Nakamoto și l-au comparat cu mesaje publicate de membrii comunității Cypherpunk din anii 1990 și 2000. Analiza, realizată inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale, ar fi indicat asemănări semnificative între stilul lui Satoshi și cel al lui Adam Back. Informaticianul respinge însă aceste concluzii. El susține că asemănările pot fi explicate prin faptul că mulți dezvoltatori din aceeași comunitate aveau experiențe și interese similare. „Este o combinație de coincidențe și expresii similare folosite de persoane cu pregătire și interese apropiate”, a spus Back.

The New York Times claims Adam Back is Satoshi Nakamoto. Here is what Adam said when I directly asked him about being bitcoin’s creator. pic.twitter.com/fcAVannI6B — Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) April 8, 2026

Adam Back a fost membru al comunității Cypherpunk, un grup format la începutul anilor 1990 care promova utilizarea criptografiei pentru protejarea libertății individuale și a vieții private. Membrii acestei comunități discutau frecvent despre ideea unei monede digitale care să nu poată fi controlată de guverne sau instituții financiare. Satoshi Nakamoto a publicat lucrarea tehnică despre Bitcoin în 2008 pe un forum frecventat de membri ai acestei comunități.

Misterul creatorului Bitcoin continuă

La 17 ani de la lansarea Bitcoin, identitatea lui Satoshi Nakamoto rămâne necunoscută. De-a lungul timpului au existat numeroase teorii și speculații privind persoana sau grupul din spatele pseudonimului. Adam Back este unul dintre pionierii criptografiei moderne și conduce compania Blockstream, specializată în dezvoltarea de tehnologii bazate pe Bitcoin. Compania a fost evaluată în trecut la peste 3 miliarde de dolari.

Mai trebuie menționat și faptul că, portofelul atribuit lui Satoshi Nakamoto, nu a fost folosit niciodată de la apariția Bitcoin în 2009. Acest lucru a alimentat numeroase teorii. Unii cercetători cred că Nakamoto ar fi ales să rămână anonim pentru a evita presiunea politică și juridică asupra unei tehnologii care a devenit între timp fundamentul pieței globale de criptomonede. Alții speculează că identitatea ar putea aparține unui grup de dezvoltatori, nu unei singure persoane, însă până în prezent nu există nicio dovadă criptografică definitivă care să confirme cine se află în spatele pseudonimului.