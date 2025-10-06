Prima pagină » Știri externe » Administraţia Trump va investi în companii de metale rare şi producători de cipuri

Administraţia Trump va investi în companii de metale rare şi producători de cipuri

Administraţia Trump îşi intensifică eforturile de a asigura lanţurile de aprovizionare ale Statelor Unite cu minerale şi semiconductori esenţiali, transformând subvenţiile federale în participaţii la capitalul social al unor companii cheie.
Administraţia Trump va investi în companii de metale rare şi producători de cipuri
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
06 oct. 2025, 14:10, Știri externe

Această măsură marchează trecerea de la subvenţiile tradiţionale la proprietatea directă, cu scopul de a reduce dependenţa de China în ceea ce priveşte materialele vitale pentru vehiculele electrice, sistemele de apărare şi calculatoarele avansate.

Administraţia a achiziţionat sau a discutat despre achiziţionarea de participaţii în mai multe companii din sectoarele minier şi tehnologic, semnalând o politică industrială mai agresivă, potrivit Reuters.

Administraţia Trump evaluează o participaţie de aproximativ 8% la Critical, care deţine depozitul Tanbreez de pământuri rare din Groenlanda. Investiţia ar oferi Washingtonului interes direct în cel mai mare proiect de metale rare din Groenlanda, teritoriul pe care Trump l-a propus spre achiziţie.