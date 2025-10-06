Administraţia Trump va investi în companii de metale rare şi producători de cipuri

Această măsură marchează trecerea de la subvenţiile tradiţionale la proprietatea directă, cu scopul de a reduce dependenţa de China în ceea ce priveşte materialele vitale pentru vehiculele electrice, sistemele de apărare şi calculatoarele avansate.

Administraţia a achiziţionat sau a discutat despre achiziţionarea de participaţii în mai multe companii din sectoarele minier şi tehnologic, semnalând o politică industrială mai agresivă, potrivit Reuters.

Administraţia Trump evaluează o participaţie de aproximativ 8% la Critical, care deţine depozitul Tanbreez de pământuri rare din Groenlanda. Investiţia ar oferi Washingtonului interes direct în cel mai mare proiect de metale rare din Groenlanda, teritoriul pe care Trump l-a propus spre achiziţie.