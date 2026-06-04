Adolescent britanic de 17 ani, sancționat de Kremlin după ce a investigat o rețea de spălare a banilor prin criptomonede

Alexander Browder a fost inclus de Ministerul rus de Externe pe o nouă listă de persoane sancționate. Potrivit autorităților ruse, adolescentul ar fi răspândit „informații false” și „speculații defăimătoare” la adresa Federației Ruse. Ca urmare, el și alți patru cetățeni britanici au primit interdicția de a intra pe teritoriul Rusiei, arată Euronews.

Acuzații privind sute de miliarde de dolari

Controversa pornește de la un raport publicat în martie de think tank-ul Henry Jackson Society. În document, Browder susține că aproximativ 350 de miliarde de dolari ar fi fost spălate prin diverse rețele de criptomonede asociate unor state precum Rusia, Iran și Coreea de Nord. Raportul acordă o atenție specială unei monede digitale denumite A7A5, prezentată ca un stablecoin legat de rubla rusească. Autorul susține că acest instrument financiar reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru statele occidentale în lupta împotriva spălării banilor și a evitării sancțiunilor economice.

Londra a impus deja sancțiuni

Guvernul britanic a anunțat în luna mai sancțiuni împotriva unor persoane și entități asociate rețelei din spatele A7A5. Potrivit autorităților de la Londra, sistemul ar fi facilitat transferuri de peste 90 de miliarde de dolari într-un singur an. Acesta ar fi fost utilizat pentru a ocoli sancțiunile occidentale și pentru a sprijini finanțarea efortului militar rus.

BREAKING. The Russian government has just announced that I have been added to their sanctions list for my work exposing their sanctions evading cryptocurrency A7A5. In doing so, I have exposed their Achilles’ heel. Without A7A5 they would not be able to fund their war of… — Alexander Browder (@Alexbrowder_) June 3, 2026

Reacția adolescentului a atras la rândul său atenția. În mesaje publicate pe rețeaua X, Browder a afirmat că este mândru să fie „primul elev de liceu din lume sancționat de un regim autoritar pentru că a dezvăluit acte de corupție”. „Este o medalie de onoare”, a scris acesta. Tânărul susține că raportul său a identificat un punct vulnerabil al sistemului financiar folosit de Moscova pentru a evita restricțiile internaționale.

Rusia promite noi măsuri

Ministerul rus de Externe a transmis că orice acțiune menită să afecteze imaginea internațională a Rusiei sau să contribuie la extinderea sancțiunilor occidentale va primi un răspuns ferm din partea Moscovei. Declarația se înscrie într-un context mai amplu de confruntare economică și diplomatică între Rusia și statele occidentale, în care criptomonedele și sistemele financiare alternative au devenit un nou câmp de dispută.