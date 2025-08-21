Adolescent care a plănuit un atac asupra unei moschei în Scoția, condamnat la 10 ani de închisoare

Tânărul de 17 ani, al cărui nume nu poate fi dezvăluit din cauza vârstei sale, intenționa să incendieze un centru islamic din Greenock, Inverclyde, după ce s-a împrietenit cu imamul și a realizat un plan al interiorului clădirii pe telefon.

Adolescentul a fost arestat la ușa centrului în ianuarie. El purta un rucsac de tip militar care conținea o armă de tip Glock pentru aer comprimat, fabricată în Germania, muniție, bile de oțel, cartușe de gaz și spray-uri aerosol, conform procurorilor.

Tânărul a fost condamnat joi la Curtea Superioară din Glasgow, după ce și-a recunoscut vinovăția pentru două acuzații de terorism, iar ulterior va fi supus timp de opt ani unei supravegheri la eliberare condiționată.

În declarația de condamnare, Lord Arthurson a spus: „Ceea ce plănuiai poate fi caracterizat drept o atrocitate cu adevărat diabolică, implicând violență extremă și multiple decese. Ai cerut chiar ca atacul tău să fie transmis în direct. Conduita ta a fost oprită doar de arestarea ta, când te aflai practic la ușa centrului”.

Dezvăluiri despre planurile de a incendia centrul

Procurorii au precizat că adolescentul, radicalizat online, a început să planifice atacul în decembrie 2024 și s-a alăturat grupului WhatsApp al moscheii spunând că este în căutare de îndrumare, câștigând ulterior încrederea imamului în timpul mai multor vizite.

Între timp, el se lăuda cu planurile de a incendia centrul pe platforma de socializare Telegram și mai târziu s-a filmat plimbându-se prin coridoare, inclusiv înregistrări în care apare suprapusă o mână care ține o pistol semi-automat.

Sineidin Corrins, procuror adjunct pentru cazuri specializate la Crown Office and Procurator Fiscal Service, a declarat: „Acest plan îngrozitor de a ataca membri ai propriei comunități locale a fost pregătit și motivat de ură rasială și religioasă și a arătat că tânărul nu doar că împărtășea convingeri neo-naziste, ci era pe cale să acționeze în baza lor pentru a provoca durere și suferință”.