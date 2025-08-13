Ajutor neobișnuit: Un papagal a contribuit la destructurarea unei rețele britanice de trafic de droguri

Adam Garnett, în vârstă de 35 de ani, ispășea deja o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Deși a fost arestat de unul singur la momentul respectiv, autoritățile îl suspectau pe bărbatul de 35 de ani că făcea parte dintr-o vastă rețea de trafic de droguri și au continuat ancheta după încarcerarea sa.

Percheziția celulei sale a permis anchetatorilor să facă progrese semnificative în destructurarea rețelei. Poliția a confiscat mai multe telefoane mobile și routere Wi-Fi. Telefoanele conțineau mai multe clipuri video, inclusiv unele cu papagalul lui Garnett. Animalul de companie, numit Mango și îngrijit de iubita lui, a furnizat mai multe informații importante autorităților.

Unele clipuri video surprindeau papagalul cu bancnote în cioc, zburând prin cameră, unde se aflau și mai multe bancnote câștigate ilegal, întinse pe podea. Uneori, pasărea se auzea spunând „două pentru 25”, ceea ce sugera prețul de vânzare al produselor. Anchetatorii au observat și grămezi de cocaină în alte clipuri video.

Aceste materiale le-au permis anchetatorilor să destructureze rețeaua condusă de Garnett. Toți membrii grupului, aproximativ 15 oameni, au fost arestați. Perchezițiile realizate la domiciliul fiecărei persoane au permis poliției să recupereze droguri și sume mari de bani. Potrivit autorităților locale, această bandă era activă în Blackpool, un oraș de coastă din Lancashire.

Pedeapsa cu închisoarea a liderului bandei a fost prelungită cu 19 ani, în timp ce iubita sa, Shannon Hilton, a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare.