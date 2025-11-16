Un YouTuber celebru a fost arestat pentru deținere de droguri

YouTuberul american Jack Doherty a fost arestat pentru deținere de droguri și alte infracțiuni în zona Miami, în primele ore ale dimineții de sâmbătă, au anunțat polițiștii.

Potrivit documentelor de arestare publicate de presa americană, influencerul filma conținut video în timp ce încerca să interacționeze cu polițiștii în mijlocul drumului, blocând traficul.

El a fost apoi reținut, iar polițiștii au găsit asupra lui o jumătate de pastilă care ar conține amfetamină, precum și trei „țigări suspectate a conține canabis”.

Milioane de urmăritori pe platformele de socializare

Tânărul de 22 de ani este cunoscut pentru videoclipurile sale provocatoare cu farse, cu titluri precum „Am fost dat afară de pe un vas de croazieră” sau „Am intrat cu mașina într-o mașină de poliție”.

Este cunoscut și pentru clipurile în care provoacă străini pe stradă, ascunzându-se apoi în spatele bodyguardului său.

Jack Doherty are peste 15 milioane de abonați pe YouTube, peste 10 milioane de urmăritori pe TikTok și mai mult de 2,8 milioane pe Instagram.