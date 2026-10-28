Alegeri parlamentare în Israel. Niciuna dintre tabere nu are majoritate | Intervenție salvatoare a lui Trump în favoarea lui „Bibi”

UPDATE Trump susține că sprijinul său l-a ajutat pe Netanyahu în alegerile din Israel

Președintele american Donald Trump consideră că sprijinul pe care i l-a acordat premierului israelian Benjamin Netanyahu a contribuit la îmbunătățirea rezultatelor acestuia în alegerile pentru Knesset, desfășurate marți, relatează presa internațională.

Trump a făcut referire la acest subiect într-o postare pe platforma Truth Social, în care a sugerat că susținerea sa a schimbat cursul scrutinului, transformând perspectiva unei înfrângeri pentru Netanyahu într-o revenire politică.

„Când președintele Trump și-a exprimat susținerea pentru Bibi Netanyahu, situația s-a schimbat radical; astfel, în loc de o înfrângere categorică pentru un prim-ministru remarcabil, asistăm la o revenire spectaculoasă care duce la un impas – sau chiar la o VICTORIE – pentru Netanyahu”, se arată în mesajul publicat de liderul american.

Postarea este formulată integral ca un citat, fără să fie clar dacă Trump reproduce comentariile unui analist de televiziune sau face referire la propria persoană la persoana a treia.

Ulterior, după participarea la un miting în Texas, președintele american a fost întrebat de jurnaliști despre rezultatele alegerilor din Israel.

„Din câte am înțeles din sondajele la ieșirea de la urne, Netanyahu a obținut rezultate foarte bune. Cred că susținerea pe care i-am acordat-o l-a ajutat considerabil”, a declarat Trump, potrivit Times of Israel.

Întrebat dacă a discutat cu Netanyahu după apariția primelor rezultate, liderul de la Casa Albă a răspuns că nu a avut o astfel de conversație.

UPDATE Noi exit-polluri în Israel. Tabăra lui Netanyahu recuperează teren

Cele trei mari televiziuni israeliene au actualizat exit-pollurile de la alegerile parlamentare, iar noile estimări arată o creștere a numărului de mandate pentru tabăra premierului Benjamin Netanyahu, potrivit The Times of Israel.

Conform noilor date prezentate de Channel 12, blocul lui Netanyahu ar obține 52 de mandate, față de 49 pentru opoziția condusă de Gadi Eisenkot. Inițial, exit-pollul indica 50 de mandate pentru tabăra premierului și 52 pentru opoziție. Celelalte 19 mandate ar reveni partidelor arabe.

În schimb, exit-pollurile actualizate de Channel 13 și postul public Kan 11 indică egalitate între cele două tabere, fiecare fiind creditată cu 51 de mandate.

Partidul Likud, condus de Netanyahu, ar obține 27 de mandate, potrivit noilor estimări ale celor trei televiziuni, consolidându-și poziția de cea mai mare formațiune politică din Israel.

Cu toate acestea, niciuna dintre tabere nu ar avea majoritatea de 61 de mandate necesară pentru formarea unui guvern în Parlamentul israelian, care are 120 de locuri.

UPDATE Lapid susține că blocul lui Netanyahu a suferit o „înfrângere zdrobitoare”

Fostul premier israelian Yair Lapid a declarat că blocul condus de Benjamin Netanyahu a suferit o „înfrângere zdrobitoare” la alegerile parlamentare, potrivit primelor exit-poll-uri, relatează The Times of Israel.

„Nu lăsați pe nimeni să vă inducă în eroare: blocul lui Netanyahu a suferit o înfrângere zdrobitoare. Este un colaps total, iar cetățenii le-au transmis să plece acasă”, a declarat Lapid într-un comunicat.

Potrivit exit-poll-urilor, blocul lui Netanyahu nu ar obține suficiente mandate pentru a avea majoritatea în Knesset, Parlamentul israelian. Totuși, nici opoziția nu are o cale clară pentru formarea unui guvern.

UPDATE Reacția lui Gadi Eisenkot după primele exit-poll-uri din Israel

Liderul partidului israelian Yashar, Gadi Eisenkot, a declarat marți seară că primele exit-polluri arată că majoritatea israelienilor nu mai au încredere în guvernul lui Benjamin Netanyahu.

„Rezultatele primelor exit-poll-uri indică o lipsă totală de încredere în Netanyahu și în guvernul responsabil pentru 7 octombrie”, a scris Eisenkot.

„Dacă acestea sunt rezultatele finale, este o victorie pentru majoritatea sionistă responsabilă din Israel”, a adăugat el.

Eisenkot a anunțat că va începe imediat demersurile pentru înlocuirea guvernului Netanyahu și formarea unei noi coaliții.

UPDATE Prezența la vot în Israel a ajuns la 77,7%, cel mai ridicat nivel din 1999

Prezența la alegerile parlamentare din Israel a ajuns la 77,7% până la ora 22:00, față de 70,6% la scrutinul din 2022, potrivit datelor aproape finale ale Comisiei Electorale Centrale, citate de The Times of Israel.

Aproximativ 5,7 milioane de israelieni s-au prezentat la urne, fiind înregistrată cea mai ridicată prezență la vot din 1999.

Datele au fost anunțate după închiderea secțiilor de votare, însă procentul final ar putea crește ușor, deoarece persoanele aflate la coadă au putut vota și după ora 22:00.

UPDATE Cine este Gadi Eisenkot, generalul devenit politician care încearcă să îl înlăture pe Netanyahu

Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene și lider al partidului de centru Yashar, este principalul rival al premierului Benjamin Netanyahu la alegerile parlamentare din Israel.

Gadi Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, este fiul unor imigranți evrei din Maroc și a ajuns să conducă armata israeliană. A crescut în orașele Tiberias și Eilat, departe de principalele centre politice ale țării. Parcursul său este diferit de cel al lui Benjamin Netanyahu, care a crescut într-un mediu de elită, apropiat de cercurile politice din Ierusalim, potrivit unei analize CNN.

Eisenkot a avut o carieră militară de aproximativ 40 de ani, iar între 2015 și 2019 a ocupat funcția de șef al Statului Major al armatei israeliene, în timpul guvernării lui Netanyahu.

A intrat în politică în 2022, alături de Benny Gantz, un alt fost șef al armatei israeliene. După atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, cei doi s-au alăturat guvernului de urgență condus de Netanyahu. În iunie 2024, au părăsit guvernul, nemulțumiți de lipsa unui plan pentru perioada de după încheierea războiului din Gaza.

Războiul din Gaza i-a afectat și familia. Fiul său cel mai mic, în vârstă de 25 de ani, și doi dintre nepoții săi au murit în lupte.

UPDATE Partidul lui Netanyahu este pe primul loc, dar opoziția are mai multe mandate

Partidul Likud, condus de premierul Benjamin Netanyahu, ar urma să obțină cele mai multe mandate la alegerile parlamentare de marți din Israel. Cu toate acestea, niciuna dintre cele două tabere politice nu ar avea majoritatea necesară pentru formarea unui guvern, potrivit exit-pollului realizat de postul public Kan.

Rezultatele exit-pollului contrazic sondajele din ultimele luni, care indicau că Likud se afla în urma partidului Yashar, condus de Gadi Eisenkot.

Potrivit estimărilor Kan, Likud ar obține 25 dintre cele 120 de mandate din Parlamentul israelian, în timp ce Yashar ar obține 21 de mandate.

Cu toate acestea, blocul opoziției condus de Eisenkot ar avea 53 de mandate, față de cele 50 estimate pentru partidele care îl susțin pe Netanyahu.

Partidele arabe, care se opun premierului israelian, dar nu fac parte din blocul opoziției conduse de Eisenkot, ar urma să obțină alte 17 mandate.

Astfel, niciuna dintre cele două tabere nu ar avea cele 61 de mandate necesare pentru a forma un guvern.

Deși primul loc ocupat de Likud reprezintă o surpriză, după luni de sondaje favorabile partidului Yashar, rezultatul neconcludent al alegerilor era anticipat.

În aceste condiții, cele două tabere vor încerca să negocieze formarea unei coaliții de guvernare. Netanyahu ar putea primi primul mandatul de a forma un guvern, deoarece partidul său este cel mai mare din Parlament.

Există însă posibilitatea ca niciuna dintre tabere să nu reușească să obțină o majoritate, ceea ce ar putea duce la organizarea unor noi alegeri în următoarele luni.

O situație asemănătoare a avut loc între 2019 și 2022, când Israelul a trecut printr-o criză politică și a organizat cinci runde de alegeri parlamentare.

UPDATE Primele exit-polluri: Partidul lui Netanyahu conduce, dar niciuna dintre tabere nu are majoritate

Primele exit-polluri de la alegerile parlamentare din Israel arată că partidul Likud, condus de premierul Benjamin Netanyahu, ar urma să obțină cele mai multe mandate. Cu toate acestea, nici tabăra premierului, nici opoziția nu ar obține majoritatea necesară pentru formarea unui guvern, potrivit The Times of Israel.

Conform exit-pollului realizat de Channel 12, Likud ar obține 24 de mandate, iar partidul de centru Yashar, condus de Gadi Eisenkot, 22 de mandate. Blocul partidelor care se opun lui Netanyahu ar obține 52 de locuri în Parlament, față de 50 pentru partidele care îl susțin pe premier.

Partidele arabe ar câștiga 18 mandate.

Rezultate asemănătoare indică și exit-pollurile Kan 11 și Channel 13. Ambele estimează 50 de mandate pentru tabăra lui Netanyahu și 53 pentru partidele de opoziție, fără a include formațiunile arabe.

Pentru formarea unui guvern este nevoie de cel puțin 61 de mandate în Knesset, Parlamentul israelian, care are 120 de locuri.

În aceste condiții, formarea viitorului guvern ar putea depinde de negocierile dintre partide și de sprijinul formațiunilor arabe. Dacă niciuna dintre tabere nu reușește să formeze o majoritate, Israelul ar putea organiza noi alegeri.

UPDATE Primele exit-polluri de la alegerile din Israel vor fi prezentate la ora 22:00

Primele exit-polluri de la alegerile parlamentare din Israel vor fi prezentate la ora 22:00, odată cu închiderea secțiilor de votare, potrivit The Times of Israel.

Aceste estimări vor fi actualizate pe parcursul nopții, pe măsură ce vor apărea noi date.

Comisia Electorală Centrală va începe numărarea voturilor imediat după închiderea urnelor.

Primele rezultate oficiale parțiale vor fi anunțate în cursul nopții, iar numărătoarea va continua miercuri.

UPDATE Prezența la vot în Israel a ajuns la 74,3%, depășind deja nivelul înregistrat la alegerile din 2022

Prezența la vot la alegerile parlamentare din Israel a ajuns la 74,3% la ora 20:00, față de 66,3% la aceeași oră în 2022, potrivit Comisiei Electorale Centrale.

Procentul depășește deja prezența finală înregistrată la scrutinul precedent.

Peste 5,4 milioane de israelieni s-au prezentat la urne până la ora 20:00. Este cea mai ridicată prezență la vot înregistrată la această oră din 1988.

Știrea inițială: Cozi lungi s-au format în fața secțiilor de votare la primele alegeri organizate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, urmat de războaiele din Gaza, Liban și Iran, relatează Reuters.

Conform datelor publicate de The Times of Israel, prezența la vot a ajuns la 66,7% până la ora 18:00, față de 57,7% la aceeași oră în 2022. Este cea mai ridicată prezență la vot înregistrată la această oră din 1973, de când autoritățile israeliene colectează astfel de date.

Peste 4,8 milioane de israelieni votaseră până la ora 18:00, potrivit Comisiei Electorale Centrale.

Secțiile de votare urmează să se închidă la ora 22:00, ora României.

Netanyahu încearcă să rămână la conducerea Israelului

Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului, cu 19 ani petrecuți la conducerea guvernului, încearcă să obțină un nou mandat.

Principalul său adversar este Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene, care încearcă să formeze o majoritate cu sprijinul partidelor de centru și de dreapta, dar și al unor formațiuni de stânga.

Parlamentul israelian, Knessetul, are 120 de locuri, iar pentru formarea unei majorități sunt necesare cel puțin 61 de mandate.

Dacă nici Netanyahu, nici Eisenkot nu reușesc să formeze un guvern, actualul premier ar putea rămâne în funcție interimar până la organizarea unor noi alegeri.

Sondajele publicate înaintea alegerilor indicau o competiție strânsă, fără o majoritate clară pentru vreuna dintre tabere.

Netanyahu le-a cerut susținătorilor săi să meargă la vot, invocând participarea ridicată a alegătorilor de stânga și a cetățenilor israelieni de origine arabă.

„Trebuie să mergeți cu toții la urne. Acesta este un moment decisiv”, a declarat premierul israelian.

În campania electorală, Netanyahu a pus accentul pe sprijinul primit din partea președintelui american Donald Trump, aliatul său în războiul împotriva Iranului.

Atacul din 7 octombrie 2023, una dintre principalele teme ale alegerilor

Pentru o mare parte a opoziției, alegerile reprezintă și o ocazie de a cere explicații pentru eșecurile de securitate care au permis atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Partidele de opoziție au promis organizarea unei anchete naționale privind atacurile, inițiativă căreia guvernul Netanyahu i s-a opus.

„Sunt convins că, până la sfârșitul acestei zile, vom vedea o schimbare, un nou spirit pentru statul Israel, care va reprezenta o îndreptare a lucrurilor după ultimii trei ani și după acea zi îngrozitoare”, a declarat Gadi Eisenkot, în timpul unei vizite în kibbutzul Nir Oz, una dintre localitățile atacate de Hamas.

Eisenkot consideră că războiul din Fâșia Gaza nu și-a atins obiectivele, deoarece Hamas continuă să controleze teritoriul.

El a promis că, dacă va ajunge la conducerea guvernului, va elimina capacitățile militare și structurile de conducere ale Hamas în termen de 18 luni.

Participarea alegătorilor arabi ar putea influența rezultatul alegerilor

Unul dintre factorii importanți ai scrutinului este participarea cetățenilor arabi ai Israelului, care reprezintă aproximativ o cincime din populația țării.

O prezență ridicată în rândul acestora ar putea reduce numărul mandatelor obținute de coaliția condusă de Netanyahu și ar putea influența formarea viitorului guvern.

Eisenkot a exclus o coaliție cu partidele arabe, însă un eventual guvern minoritar condus de acesta ar putea avea nevoie de sprijinul lor în Parlament.