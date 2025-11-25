Altă taxă, altă distracție! Milkshake-urile și latte-urile vor fi incluse în taxa pe zahăr în Marea Britanie

Milkshake-urile și latte-urile vor fi incluse în taxa pe zahăr, în încercarea de a combate criza obezității, potrivit The Telegraph.

Taxa pe zahăr se va aplica milkshake-urilor ambalate și latte-uri pentru prima dată, a anunțat Wes Streeting, relatează The Telegraph.

El a declarat în Camera Comunelor că miniștrii elimină scutirea pentru băuturile pe bază de lapte.

Pragul taxei va fi, de asemenea, redus la 4,5 g de zahăr la 100 ml.

Țările pun taxă pe băuturile cu zahăr pentru a descuraja consumul, dar nu descurajează producția

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cel puțin 85 de țări au un fel de taxă pe băuturile cu zahăr.

În Europa, țări ca Franța, Belgia, Polonia, Ungaria, Finlanda, Spania, Portugalia, Croația și altele au astfel de taxe.

Slovacia a aprobat recent (ianuarie 2025) o taxă pe băuturile îndulcite: 0,15 €/litru, potrivit Reuters, iar scopul este generarea de venituri la buget și descurajarea consumului.

În Estonia, potrivit unui raport OECD, va fi introdus un impozit pe băuturile dulci foarte curând.

Germania are în vederea introducerea unei astfel de taxe, în mai multe landuri.

Guvernul malaiezian pregătește majorarea taxei pe băuturile îndulcite, invocând motive de sănătate publică (aici există o incidență mare a cazurilor de diabet) și pentru a descuraja consumul de zahăr.

India are și ea o asemenea taxă.

De asemenea, în Africa de Sud există „sugar-sweetened beverages tax”.

Chiar și Qatar are o asemenea taxă, iar Emiratele Arabe Unite intenționează să treacă la un sistem de taxare în funcție de cantitatea de zahăr, nu doar o taxă oarecare.