Ambasadorul SUA în Israel compară acțiunile israelului în Gaza cu bombardamentele din Dresda

În cadrul unei intervenții televizate, Huckabee a apărat acțiunile Israelului în Gaza, susținând că că Israelul nu primește recunoaștere pentru eforturile sale de a reduce pierderile civile. „Îmi puteți spune undeva în istoria lumii în care o țară atacată în război a trebuit să hrănească țara care a atacat-o și a fost criticată dacă nu a făcut-o?”, a întrebat retoric oficialul american, potrivit Politico.

Huckabee a oferit exemplul bombardamentelor din Dresda „La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, nu se trimitea mâncare în Germania, ci se aruncau bombe masive. Amintiți-vă doar de Dresda”.

Bombardamentul de la Dresda, desfășurat de forțele britanice și americane la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, a provocat moartea a aproximativ 25.000 de civili.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi că ia în calcul ocuparea completă a Fâșiei Gaza.

Anunțul a atras critici din partea comunității internaționale.

„Decizia guvernului israelian de a-și intensifica ofensiva în Gaza este greșită și îl îndemnăm să-și reconsidere imediat situația”, a transmis premierul britanic, Keir Starmer pe platforma X, fosta Twitter.

Vineri, cancelarul german, Friedrich Merz a anunțat suspendarea exporturilor de armament către Israel care ar putea fi folosite în Gaza. „În aceste circumstanțe, guvernul german nu va aproba niciun export de echipament militar care ar putea fi utilizat în Fâșia Gaza”, a transmis cancelarul.