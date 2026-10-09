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Americanii de 75 de ani și peste reprezintă cea mai bogată categorie de vârstă

Susținute de creșterile constante ale pieței bursiere, familiile formate din persoane în vârstă de 75 de ani sau peste sunt acum cele mai bogate din America, în timp ce averea celor mai tinere familii a scăzut în ultimii trei ani, se arată într-un raport guvernamental publicat vineri.
Americanii de 75 de ani și peste reprezintă cea mai bogată categorie de vârstă
Sursa foto: Pexels
Laurentiu Marinov
09 oct. 2026, 17:32, Știri externe
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Constatările din sondajul privind finanțele consumatorilor realizat de Rezerva Federală subliniază modul în care câștigurile robuste ale pieței bursiere au îmbogățit și mai mult familiile americane mai bogate, potrivit AP. Averea netă medie a celei mai bogate zecimi dintre familiile americane a crescut cu 31%, ajungând la 3,6 milioane de dolari, între 2022 și 2025, conform sondajului. Media este punctul de mijloc dintre cele mai bogate și cele mai sărace familii.

Per total, sondajul a constatat creșteri generale ale veniturilor, chiar și după ajustarea în funcție de inflație, ceea ce a redus ușor inegalitatea veniturilor. Cu toate acestea, proporția americanilor care se confruntă cu plăți mari ale datoriilor și care rămân în urmă cu plata acestora a crescut, un semn al impactului pe care inflația accentuată l-a avut asupra americanilor cu venituri mici.

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