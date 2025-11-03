Prima pagină » Știri externe » Andrej Babis formează o nouă coaliție de guvernământ în Cehia

Andrej Babis, liderul partidului ANO și fostul premier a semnat luni un acord de coaliție cu două formațiuni de extremă dreapta, SPD și Partidul Automobiliștilor. Cele trei formațiuni ocupă 108 locuri din cele 200 din parlamentul de la Praga, notează Reuters.
03 nov. 2025, Politic

Andrej Babis, premier al Cehiei în perioada 2017-2021 a anunțat luni formarea unei coaliții de guvernare alături de partide eurosceptice și anti-NATO. Partidul Automobiliștilor este cunoscut pentru pozițiile sceptici față de schimbările climatice, iar SPD (Libertate și Democrație Directă) se poziționează atât împotriva Uniunii Europene, cât și împotriva NATO.

Babis a declarat că își propune să finalizeze formarea cabinetului până la jumătatea lunii decembrie, pentru a adopta bugetul pe 2026 și pentru a participa la ultimul Consiliu European din acest an.

Babis a anunțat că, dacă va fi numit premier, va opri programul internațional de furnizare de muniție către Kiev și va elimina orice formă de ajutor financiar ceh pentru Ucraina, iar în programul de guvernare, Pactul Verde European este descris drept „nesustenabil”, iar eliminarea motoarelor termice până în 2035 este „inacceptabilă”.