Andrew Tate, motiv de temere pentru partidul reformiștilor britanici

Reformiștii sunt din ce în ce mai iritați de asocierea partidului cu Andrew Tate și alte vedete extremiste online, ale căror opinii sunt prea toxice pentru alegătorii mainstream pe care Nigel Farage trebuie să-i câștige, potrivit The Guardian.

Surse din interiorul partidului au dezvăluit că, pe măsură ce se pregătesc pentru putere, membrii Reform încearcă să pună capăt asocierii cu figuri mai controversate din dreapta, cum ar fi Tate, al cărui conținut extrem și misogin ar putea păta credibilitatea partidului.

În timp ce căuta popularitate online înainte de boom-ul partidului în sondaje, liderul lor, Farage, a părut reticent în a-l critica pe influencerul online. Tate se confruntă cu 21 de acuzații pentru infracțiuni, inclusiv trafic de persoane, dacă se va întoarce vreodată în Marea Britanie.

În 2024, Farage a declarat în interviuri online că Tate era o „voce importantă” pentru cei „emasculați” și că le oferea băieților „poate puțină încredere la școală”. Tate devine din ce în ce mai cunoscut în rândul alegătorilor obișnuiți, deoarece comportamentul său este relatat în programe precum recentul documentar Netflix al lui Louis Theroux, Inside the Manosphere .

Repulsia publică față de Tate și adepții săi i-a determinat pe unii din Partidul Reform să avertizeze că asocierea cu astfel de personalități ar putea slăbi atractivitatea partidului în rândul alegătorilor de sex feminin și al electoratului în general.

O sursă a declarat: „Da, i-am sfătuit pe Nigel și pe alții să fie mai atenți cu cine ne asociem – dacă vrem să cucerim o parte mai largă a societății britanice, nu putem fi asociați cu personaje nepopulare sau cu persoane care au făcut comentarii neplăcute despre femei.”

O altă sursă importantă din cadrul Reform a spus despre Tate: „Îl cunosc destul de bine și sunt familiarizat cu el, mă uit la conturile lui de socializare. Nu are nicio legătură cu Reform. Nu putem face nimic dacă ne susțin oameni pe care nu îi dorim în mod special în jurul nostru. Au existat câteva cazuri de acest gen.”

Reform s-a chinuit, de asemenea, să renunțe la asocierea sa cu agitatorul de dreapta și infractorul condamnat Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut și sub numele de Tommy Robinson. Deși partidul a precizat clar că acesta nu este binevenit ca membru, Robinson l-a susținut recent pe candidatul Reform, Matthew Goodwin, pentru alegerile parțiale din Gorton și Denton.

Tate, anchetat pentru viol

Poliția din Marea Britanie a anunțat redeschiderea unei anchete privind acuzații de viol și agresiune sexuală care îl vizează pe Andrew Tate, după ce modul în care cazul a fost gestionat inițial a intrat în atenția autorităților de supraveghere.

Andrew și fratele său Tristan Tate se află în Hong Kong de unde nu pot fi extrădați în Marea Britanie sau România, unde sunt urmăriți penal, fără cereri oficiale din partea guvernelor respective.