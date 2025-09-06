„Majoritatea se află în Donbas, în special în regiunea Donețk, ceea ce arată… prioritățile Rusiei”, a spus Yusov într-un interviu pentru postul ucrainean Novyny.Live.

Armata Ucrainei are aproape 900.000 de militari la nivel național, însă președintele Volodimir Zelenski afirma în ianuarie că Rusia deține în continuare un avantaj numeric pe anumite segmente ale frontului, datorită concentrării de forțe. La acea vreme, contingentul rus din Ucraina era de 600.000 de soldați, potrivit lui Zelenski.

Deși ar fi pierdut peste un milion de militari uciși sau răniți de la începutul invaziei pe scară largă, Rusia a reușit constant să compenseze pierderile prin recrutarea de noi soldați contractuali, în timp ce Kievul se confruntă cu o lipsă tot mai critică de efective.

Moscova a primit și întăriri din Coreea de Nord: mii de soldați sunt așteptați după primul contingent de 11.000-12.000 de militari, trimiși în regiunea rusă Kursk la sfârșitul lui 2024. Trupele nord-coreene au ajutat Rusia să respingă o incursiune ucraineană peste graniță, pierzând, potrivit relatărilor, circa 2.000 de oameni în luptă.

„Între 40 și 60% dintre obuzele trase asupra Ucrainei și a militarilor ucraineni sunt fabricate în Coreea de Nord”

Întrebat dacă soldații nord-coreeni au participat direct la ostilități pe teritoriul Ucrainei, Yusov a răspuns că aceștia rămân deocamdată în Rusia.

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, care s-a întâlnit săptămâna aceasta la Beijing cu președintele rus Vladimir Putin, a devenit un aliat cheie al Moscovei în timpul războiului pe scară largă, furnizând nu doar militari, ci și obuze de artilerie și rachete balistice.

„Pe întreg frontul, între 40 și 60% dintre obuzele trase asupra Ucrainei și a militarilor ucraineni sunt fabricate în Coreea de Nord – vorbim de cifre uriașe”, a declarat Yusov. „Dacă acest factor ar dispărea, capacitatea Rusiei de sprijin prin foc și de lovitură ar fi mult redusă”, a adăugat el, subliniind că livrările nord-coreene de artilerie și rachete au un rol mult mai important decât prezența soldaților.