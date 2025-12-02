Prima pagină » Știri externe » Ucraina: Rusia a pierdut echivalentul a 32 de divizii în 2025

Forțele ucrainene anunță pierderi istorice în rândul armatei ruse: peste 31.000 de soldați eliminați doar în noiembrie și 1.060 într-o zi. Totalul anual depășește 383.000 de militari.
Maria Miron
02 dec. 2025, 07:39, Știri externe

Armata ucraineană a anunțat marți cifre record despre pierderile suferite de forțele ruse pe parcursul anului 2025, indicând o creștere continuă a intensității luptelor. Potrivit Ministerului Apărării al Ucrainei, citata de Interfax-Ukraine, în luna noiembrie, „soldații ucraineni au eliminat 31.190 de ocupanți”.

Rusia, afectată de pierderi severe

Totalul pierderilor ruse de la începutul anului depășește 383.000 de militari. Oficialii de la Kiev au precizat că aceste pierderi „sunt comparabile cu 32 de divizii, adică aproape trei în fiecare lună”.

Pe lângă pierderile umane, Rusia ar fi suferit și distrugeri consistente în materie de tehnică militară. În noiembrie, ucrainenii au scos din luptă 617 sisteme de artilerie, peste 70 de tancuri și 157 de vehicule blindate. Au fost distruse, de asemenea, peste 2.400 de vehicule logistice. Pagubele arată o degradare accentuată a capacității ruse de a susține operațiunile ofensive pe termen lung.

Bilanțul unei zile de lupte

Situația este completată de raportul zilnic al Statului Major General, care indică pierderi suplimentare în ultimele 24 de ore. Informările consemnează 1.060 de militari, un tanc, șase vehicule blindate, 14 sisteme de artilerie, 239 UAV-uri și 71 de vehicule și echipamente speciale. „Pierderile totale ale inamicului din 24 februarie 2022 până la 1 decembrie 2025 sunt de aproximativ 1.173.920 de militari”, se arată în comunicatul Apărării ucrainene.

Documentul include și date privind tehnica rusă care a fost distrusă. Este vorba de 11.387 de tancuri, 23.678 de vehicule blindate și 34.754 de sisteme de artilerie.

Cifrele nu pot fi verificate independent. Însă ele reprezintă cea mai recentă evaluare oficială a autorităților ucrainene și subliniază scara masivă a pierderilor raportate în rândul armatei Rusiei.

