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Aproape jumătate dintre copiii lumii sunt expuși la cel puțin 3 tipuri de pericole climatice

Conform UNICEF, 1,1 miliarde de copii sunt expuși la multiple riscuri climatice, în timp ce aproape toți copiii din lume se confruntă cu cel puțin unul.
Aproape jumătate dintre copiii lumii sunt expuși la cel puțin 3 tipuri de pericole climatice
Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
16 iun. 2026, 05:50, Știri externe
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Pe măsură ce  încălzirea globală  amplifică secetele, uraganele și valurile de căldură, peste un miliard de copii sunt deja expuși la cel puțin trei tipuri de pericole climatice majore care se suprapun, a avertizat luni UNICEF, subliniind impactul disproporționat din unele regiuni ale lumii, potrivit Le Figaro.

Pentru acest raport, agenția ONU a comparat datele care arată unde trăiesc cei aproximativ 2,4 miliarde de copii ai lumii cu distribuția geografică a celor opt impacturi climatice cele mai frecvente: inundații costiere, inundații ale râurilor, secetă, furtuni tropicale, valuri de căldură (cu cel puțin trei zile peste o temperatură maximă, care variază în funcție de țară), căldură extremă (orice zi peste 35°C), incendii și furtuni de nisip. Întrucât o succesiune de dezastre slăbește copiii de fiecare dată, raportul se concentrează mai specific asupra celor expuși la cel puțin trei pericole, o categorie care a crescut semnificativ în ultimii 20 de ani.

Copiii, în prima linie a impactului schimbărilor climatice

Aproape jumătate din copiii lumii (1,1 miliarde) sunt expuși la cel puțin trei riscuri, cea mai frecventă combinație fiind secetă-căldură extremă-val de caniculă (296 de milioane de copii, inclusiv 74 de milioane în Nigeria, 34 de milioane în Pakistan și 32 de milioane în India). Aproape toți copiii (aproximativ 2,3 miliarde) sunt expuși la cel puțin un risc, 2 miliarde la cel puțin două, 364 de milioane la cel puțin patru, 53 de milioane la cel puțin cinci, 4 milioane la cel puțin șase și 123.000 la cel puțin șapte (inclusiv 46.000 în Myanmar). „Copiii se află în prima linie a impactului schimbărilor climatice ”, rezumă Catherine Russell, directoarea executivă a UNICEF, îndemnând la acțiune.

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