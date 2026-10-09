Arabia Saudită: Trei persoane au fost ucise în atacuri aeriene revendicate de rebelii houthi asupra aeroportului din capitală

Autoritatea Aviației Civile din Arabia Saudită a anunțat vineri moartea a trei saudiți în atacuri aeriene lansate joi pe aeroportul din Riyadh, revendicate de luptătorii houthi pro-iranieni din Yemen, potrivit Le Figaro.

„Atacurile au dus la moartea a trei cetățeni saudiți”, a declarat autoritatea, specificând că atacurile au vizat instalațiile aeroportuare, precum și un avion al companiei Saudita Airlines. Printre cei trei saudiți uciși s-a numărat un pilot din Arabia Saudită.

„Cu profundă tristețe, Arabia Saudită anunță trecerea în neființă a căpitanului Hamoud Ali Alkalthami”, a anunțat compania aeriană națională saudită într-un comunicat. Arabia Saudită „exclude” un armistițiu imediat cu rebelii houthi, a declarat vineri o sursă regională pentru AFP.

Riadul exclude orice armistițiu până când guvernul yemenit nu va forța recucerirea teritoriilor recent confiscate de houthi. Arabia Saudită nu va ceda „șantajului militar ” al houthilor, a adăugat sursa, vorbind sub condiția anonimatului.