Argentina a părăsit oficial Organizația Mondială a Sănătății. Motivele invocate de Javier Milei

Guvernul condus de Javier Milei a finalizat retragerea Argentinei din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), invocând suveranitatea în acest domeniu, transmite Euronews.

În ciuda acestui fapt, Guvernul argentinian asigură continuarea cooperării internaționale în domeniul sănătății, prin acorduri bilaterale și regionale.

Argentina s-a retras oficial din Organizația Mondială a Sănătății la un an după ce și-a anunțat oficial decizia, după cum a confirmat ministrul de externe, Pablo Quirno, pe pagina sa de X.

„Astăzi, retragerea Argentinei din Organizația Mondială a Sănătății (OMS) intră în vigoare, la un an după notificarea oficială făcută de țara noastră”, a declarat Pablo Quirno, spunând că notificarea a fost făcută pe 17 martie 2025 secretarului general al ONU.

„În conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind dreptul tratatelor, retragerea are loc un an mai târziu”, a adăugat el.

În ciuda retragerii, guvernul din Argentina a asigurat că „va continua să promoveze cooperarea internațională în domeniul sănătății prin acorduri bilaterale și la nivel regional, protejându-și pe deplin suveranitatea și capacitatea de a decide asupra politicilor de sănătate”.

Decizia a fost justificată la momentul respectiv de președintele Javier Milei și echipa sa ca răspuns la „diferențele profunde” cu OMS în timpul pandemiei de COVID-19.

Președintele a numit agenția „nefastă și organul de aplicare a legii în cadrul celui mai mare experiment de control social din istorie”.

Anunțul a atras, de altfel, critici din partea experților locali, care au considerat măsura o „aberație” din punct de vedere al sănătății, în timp ce guvernul a susținut că aceasta va acorda „mai multă flexibilitate” și „suveranitate” în implementarea politicilor de sănătate.

Această situația a Argentinei cu OMS a venit după criticile președintelui american, Donald Trump, la adresa organismului internațional.

Administrația americană a criticat gestionarea problematică de către organizație a pandemiei de COVID-19 și a altor crize sanitare globale. În mod oficial, Statele Unite au părăsit OMS în ianuarie.