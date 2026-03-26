Armata americană a anunțat că patru persoane au murit în Caraibe după un atac asupra navei unor preupuși narcotraficanți

Comandamentul, care supraveghează operațiunile de combat din America Latină și Caraibe, a anunțat pe rețeaua X că a efectuat un „atac cinetic letal asupra unei nave operate de organizații teroriste desemnate”, potrivit The Guardian.

Applying total systemic friction on the cartels. On March 25, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed… pic.twitter.com/VTzo4wkbpG — U.S. Southern Command (@Southcom) March 25, 2026

Atacurile de miercuri duc numărul total de morți la cel puțin 163, de când Departamentul Apărării a început să atace presupuși „narcoteroriști” în septembrie anul trecut, în peste 45 de atacuri .

Armata susține că au fost uciși patru presupuși traficanți de droguri

Fără a furniza dovezi, Comandamentul Sudic al SUA a declarat că „serviciile de informații au confirmat că nava tranzita pe rute cunoscute de trafic de narcotice în Caraibe și era angajată în operațiuni de trafic de narcotice”.

Atacul a ucis patru presupuși traficanți de droguri, potrivit Comandamentului Sudic al SUA. Niciun membru al personalului militar american nu a fost rănit, a adăugat acesta.

Ultima lovitură face parte din eforturile Comandamentului Sudic al SUA de a aplica „fricțiune sistemică totală asupra cartelurilor”.

Vinerea trecută, armata americană a declarat că a efectuat un „atac cinetic letal” asupra unei alte presupuse ambarcațiuni de contrabandă cu droguri în estul Pacificului, soldat cu un supraviețuitor și două persoane ucise.

Prea puține dovezi

Deși departamentul apărării a catalogat atacurile drept atacuri împotriva „narcoterorismului”, acesta a furnizat puține dovezi cu privire la faptul dacă navele transportau de fapt droguri. Atacurile au fost condamnate drept execuții extrajudiciare de către ONU și alte organizații umanitare.

Conform unui raport din 2020 al Administrației pentru Controlul Drogurilor din SUA, 74% din cocaina care a ajuns în SUA a sosit prin Pacific, în timp ce doar 8% a provenit de pe ambarcațiuni rapide din Caraibe.