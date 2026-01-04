Armata din Venezuela cere eliberarea lui Maduro și acuză UE de „colonialism”. Acuzațiile ce i se aduc lui Maduro

În cadrul unei intervenții televizate, înconjurat de ofițeri militari, ministrul Apărării din Venezuela, Padrino Lopez susține că „Nicolas Maduro este liderul constituțional autentic și legitim al tuturor venezuelenilor”, potrivit Sky News.

Potrivit declarațiilor date de oficialul venezuelean, conducerea Forțelor Bolivariene de Eliberare cere „eliberarea imediată” a lui Maduro, condamnând „ambiția colonialistă” a SUA.

„Îndemnăm lumea să-și îndrepte atenția asupra a ceea ce se întâmplă împotriva Venezuelei, împotriva suveranității sale”, acuză Lopez.

„Lumea trebuie să fie vigilentă, pentru că dacă ieri a fost Venezuela, mâine ar putea fi orice stat”, susține Ministrul Apărării din Venezuela.

Reamintim că SUA au desfășurat sâmbătă un atac fără precedent în Venezuela, capturându-l pe Maduro. Sâmbătă, Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio a acuzat, într-o postare pe X, că Maduro este liderul Cartelului „Los Soles”, care a stăpânit țara.

„Maduro nu este Președintele Venezuelei, iar regimul său nu reprezintă un guvern legitim. Maduro este liderul cartelului Los Soles, o organizație narco-teroristă care a intrat în posesia unei țări. El este acuzat de introducerea de droguri în Statele Unite”, a afirmat Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio.

De asemenea, regimul autoritar al lui Maduro nu a fost recunoscută de comunitatea internațională, fiind considerată ilegitimă. UE a instituit mai multe rânduri de sancțiuni împotriva regimului de la Caracas, inclusiv după alegerile prezidențiale din iulie 2024, considerate profund viciate.