Armata israeliană a bombardat sudul Libanului, distrugând mai multe clădiri

Potrivit Al Jazeera, forțele aeriene israeliene au efectuat mai multe raiduri asupra a șase ținte aflate în cinci sate din sudul Libanului, distrugând complet clădirile atacate, a anunțat armata israeliană.

Într-un comunicat emis la scurt timp după operațiune, Israelul a susținut că obiectivele lovite erau depozite de arme aparținând grupării Hezbollah, justificând acțiunea prin necesitatea de a împiedica reînarmarea acesteia.

Atacurile, încheiate între timp, au venit după ce locuitorii au primit avertismente de evacuare, ceea ce a provocat plecări în masă din satele vizate.

De data aceasta, loviturile nu au vizat doar zonele de graniță deja depopulate, ci și localități unde trăiesc civili.

Autoritățile libaneze au condamnat bombardamentele, acuzând Israelul de încălcarea suveranității naționale și cerând oprirea imediată a acțiunilor militare.