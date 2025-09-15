Asasinarea lui Charlie Kirk: ADN-ul găsit la locul crimei corespunde cu cel al lui Tyler Robinson

Probele prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului crimei corespund cu ADN-ul suspectului aflat în arest, a anunțat luni, directorul FBI, Kash Patel, potrivit Le Figaro.

Numeroase probe au fost colectate de poliție, „inclusiv o șurubelniță, care a fost găsită pe acoperișul” campusului Universității din Utah, unde se afla atacatorul.

Un prosop „înfășurat în jurul” puștii cu lunetă a fost și el găsit la fața locului, a declarat luni, la Fox News, șeful FBI.

„Pot anunța astăzi că urmele de ADN de pe prosopul înfășurat în jurul armei de foc și ADN-ul de pe șurubelniță se potrivesc cu suspectul aflat în prezent în arest”, a declarat Kash Patel.

Șeful FBI a menționat și un bilet lăsat de suspect înainte de a comite actul. „Suspectul a scris «Am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi profita»”, a spus el, adăugând că biletul a fost distrus între timp.

Presupusul criminal, un elev de liceu cu note foarte bune, crescut în credința mormonă de părinți republicani, urmează să fie acuzat oficial marți.

Asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai populari influenceri din dreapta americană, a stârnit numeroase dezbateri și o mare emoție în SUA. Kirk era apropiat de președintele și vicepreședintele SUA.