Asasinarea lui Charlie Kirk. FBI a publicat primele fotografii ale suspectului

FBI a publicat primele fotografii cu suspectul din cazul Kirk, potrivit AP. Până acum, anchetatorii au refuzat să publice imagini spunând că ar putea împiedica operaţiunea de prindere a criminalului.

De asemenea, anchetatorii îi roagă pe toţi cei care au informaţii, fotografii sau filmări legate de incident să contacteze Poliţia.

Anterior, anchetatorii americani au găsit o armă şi mai multe urme care par să aparţină celui care a tras asupra lui Charlie Kirk. De asemenea, ei au refăcut drumul asasinului cu ajutorul camerelor video din campus.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio şi un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împuşcat miercuri. Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment de la campusul universitar din Utah.