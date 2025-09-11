Asasinarea lui Charlie Kirk. Poliţiştii au găsit o armă şi mai multe urme ale suspectului

Anchetatorii au descoperit o mulţime de dovezi legate de atacatorul care l-a ucis pe Charlie Kirk, potrivit CNN. Totuşi, suspectul nu a fost găsit deşi este căutat de numeroşi poliţişti şi agenţi federali. Autorităţile au analizat „înregistrări video” de la faţa locului şi au reuşit să refacă traseul suspectului, înainte şi după crimă, a declarat Beau Mason, comisarul Departamentului de Siguranţă Publică din Utah, într-o conferinţă de presă joi dimineaţă.

Atacatorul a ajuns în campusul Universităţii Utah Valley miercuri la ora locală 11:52. Pare să fie tânăr ceea ce l-a ajutat să se integreze în campus, a mai spus comisarul Beau Mason. Atacatorul a folosit scările şi a urcat pe un acoperiş „către locul de unde s-a tras”, a spus comisarul.

„După împuşcături, am reuşit să-i urmărim mişcările în timp ce se deplasa în cealaltă parte a clădirii, sărea de pe clădire şi fugea din campus către un cartier”, a spus Mason.

De asemenea, anchetatorii au găsit o „puşcă cu acţiune manuală de mare putere” despre care cred că a fost arma folosită pentru a-l împuşca pe Kirk de la distanţă. Puşca a fost găsită într-o „zonă împădurită pe unde trăgătorul a fugit”, a declarat Robert Bohls, agent special responsabil la biroul FBI din Salt Lake City. El a spus că FBI va analiza arma.

Anchetatorii au mai găsit urme de încălţăminte, de palmă şi de antebraţ, care vor fi analizate, a spus Bohls. Agentul FBI a refuzat să spună dacă se ştie numele fugarului.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, comentator radio şi un aliat influent al lui Donald Trump, a fost împuşcat miercuri în ceea ce guvernatorul Utahului, Spencer Cox, a numit un asasinat politic. Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment de la campusul universitar din Utah.