Atac al rebelilor Houthi: O rachetă lansată din Yemen a căzut în afara teritoriului israelian

Rachetele și dronele au fost lansate de rebelii houthi, susținuți de Iran, care au intensificat atacurile ca răspuns la raidurile israeliene în Yemen, potrivit Reuters. Majoritatea proiectilelor au fost interceptate sau nu au atins țintele.

Israelul a ripostat prin bombardamente asupra zonelor controlate de houthi, inclusiv portul Hodeidah, unde au fost uciși oficiali de rang înalt ai rebelilor. Rebelii continuă să atace și nave în Marea Roșie, ca parte a conflictului extins legat de războiul din Gaza.