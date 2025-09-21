Atac armat la un club din New Hampshire, SUA: Un mort și mai mulți răniți / Suspectul a fost reținut

Un bărbat a deschis focul sâmbătă la Sky Meadow Country Club din orașul Nashua, statul american New Hampshire, ucigând o persoană și rănind mai multe altele, au anunțat autoritățile, potrivit AP.

Victima decedată este un bărbat adult, a transmis procurorul general al statului, John Formella, împreună cu șeful poliției din Nashua, Kevin Rourke. Suspectul, tot un bărbat adult, a fost reținut la fața locului. Poliția a transmis că nu există pericol suplimentar pentru public și că informațiile inițiale privind doi atacatori au fost eronate.

Anchetatorii nu au comunicat deocamdată un posibil motiv al atacului. Starea răniților nu este cunoscută.

Martori aflați la fața locului, unde era o nuntă, au descris scene de panică după ce s-au auzit focuri de armă. Unii invitați s-au adăpostit, iar alții au fugit din clădire.

Nashua se află la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Boston, în apropiere de granița cu statul Massachusetts.