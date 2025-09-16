Atac cibernetic uriaș în Suedia. Datele a 1,6 milioane de oameni au ajuns pe darknet

Numărul persoanelor vizate reprezintă aproape 15% din populaţia Suediei, estimată la 10,6 milioane de locuitori. Autorităţile locale au fost afectate în mod special. Datele divulgate includ nume, adrese şi detalii de contact.

Atacul asupra furnizorului de sisteme informatice Miljödata a avut loc în weekendul 23-24 august. „Datele furate în cadrul atacului asupra furnizorului de sisteme informatice au fost acum făcute publice”, a declarat procurorul Sandra Helgadottir, adăugând că este în curs o anchetă privind această încălcare a securităţii datelor.

Un grup care se prezintă sub numele de Datacarry a revendicat atacul, iar ancheta se concentrează pe identificarea autorului sau autorilor, a mai spus ea. „În prezent nu există nicio dovadă care să sugereze implicarea unei puteri străine”, a precizat procurorul. Potrivit presei suedeze, hackerii au cerut 1,5 bitcoin (aproximativ 150.000 de euro), ameninţând că vor publica datele. Miljödata a declarat în weekend că informaţiile au fost postate pe darknet.

Autoritatea suedeză pentru protecţia vieţii private a anunţat la sfârşitul lui august că a primit 250 de rapoarte din partea entităţilor afectate. Potrivit acesteia, cel puţin 164 de municipalităţi şi patru autorităţi regionale au fost vizate de atac.

Oraşul Göteborg a fost deosebit de afectat, potrivit televiziunii publice SVT. Şi companii private au avut date compromise, printre acestea figurând producătorul de camioane Volvo, compania aeriană SAS şi fabricantul de motoare pentru avioane GKN Aerospace.