Atac cu drone asupra Harkovului: clădiri avariate lângă o școală

Orașul Harkov din Ucraina a fost vizat joi noapte de un nou atac cu drone lansat de forțele rusești, care a lovit o zonă din cartierul Șevcenkivskii. Autoritățile locale au confirmat incidentul și au început evaluarea pagubelor, scrie Ukrinform.

Primarul orașului, Ihor Terekhov, a transmis pe Telegram primele informații despre impact, atunci când acesta a avut loc.

„Inamicul a lovit cartierul Șevcenkivskii din oraș cu o dronă de luptă. Evaluăm pagubele”, a scris acesta la Telegram.

„Atacul a lovit lângă o instituție de învățământ din cartierul Șevcenkivskii – ferestrele clădirii au fost sparte. Până în prezent nu s-au primit informații despre victime. O inspecție a locului impactului este în desfășurare”, a mai scris el.

Înainte de producerea atacului, Forțele Aeriene au emis un avertisment privind apropierea unor drone dinspre nord, iar în oraș a fost activată alerta de raid aerian.

Atacul face parte dintr-o serie de lovituri recente asupra regiunii Harkov. Într-un alt incident, două persoane au fost rănite după ce o dronă a lovit o ambulanță în zonă, potrivit informațiilor transmise de Ukrinform.