Atac cu rachete și drone asupra aeroportului din Aden. Un avion din Cairo a fost deviat spre Jeddah

Un avion care urma să aterizeze din Cairo a fost redirecționat către Jeddah, după ce una dintre rachete a căzut în apropierea pistei.

Atacul are loc în contextul intensificării luptelor dintre rebelii Houthi, susținuți de Iran, și forțele guvernamentale yemenite sprijinite de Arabia Saudită.

Atac cu rachete și drone asupra aeroportului din Aden, în apropierea pistei

Potrivit autorităților yemenite, una dintre rachetele lansate de Houthi a căzut în apropierea pistei Aeroportului Internațional din Aden, cu doar câteva minute înainte ca un avion care venea de la Cairo să aterizeze, potrivit Reuters.

Aterizarea a fost anulată, iar aeronava a fost redirecționată către Jeddah, în Arabia Saudită. În același timp, două avioane aflate pe pistă au fost mutate din zona considerată vulnerabilă, pe fondul temerilor privind noi atacuri.

Nu au fost raportate imediat victime sau pagube semnificative la aeroport. Houthi nu au oferit deocamdată un punct de vedere cu privire la atacul asupra aeroportului din Aden.

Aeroportul Internațional din Aden reprezintă principala poartă aeriană internațională pentru regiunile din Yemen care nu se află sub controlul rebelilor Houthi.

Atac cu rachete și drone în Yemen, în timp ce luptele se intensifică

Escaladarea vine după ce forțele guvernamentale yemenite, sprijinite de aviația coaliției conduse de Arabia Saudită, au lansat în această săptămână o ofensivă rapidă pentru recucerirea unor teritorii strategice de pe coasta Mării Roșii.

Operațiunile vizează inclusiv zona din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb și orașul Mocha, importante pentru traficul maritim internațional. Guvernul yemenit susține că ofensiva a permis îndepărtarea rebelilor Houthi din mai multe zone pe care aceștia le capturaseră luna trecută.

Conflictul din Yemen durează de aproximativ 12 ani și a provocat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Un armistițiu negociat de ONU în 2022 a redus considerabil amploarea confruntărilor, însă nu a dus la un acord politic durabil.

Atac cu rachete și drone și asupra Arabiei Saudite

În paralel cu atacul asupra aeroportului din Aden, coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și distrus o rachetă balistică lansată de Houthi în direcția Arabiei Saudite.

Potrivit televiziunii de stat saudite, racheta a fost interceptată în nordul orașului Riyadh. Coaliția a afirmat că urmărește platforma de lansare, despre care susține că se află în zona controlată de Houthi din apropierea capitalei yemenite Sanaa.

Purtătorul de cuvânt militar al Houthi, Yahya Saree, a afirmat însă că gruparea a lansat mai multe drone asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riyadh. Arabia Saudită nu a confirmat imediat existența unui atac asupra aeroportului.

Anterior, coaliția anunțase interceptarea unei alte rachete balistice lansate către orașul saudit Khamis Mushait. Houthi au susținut, separat, că au atacat cu rachete și drone Aeroportul Internațional Abha și o bază aeriană din aceeași zonă.

Atac cu rachete și drone pe fondul războiului dintre Houthi și guvernul Yemenului

Rebelii Houthi controlează o mare parte din nordul Yemenului și au ocupat capitala Sanaa în 2014. Arabia Saudită a intervenit ulterior în conflict, temându-se de extinderea influenței Iranului în apropierea granițelor sale.

Coaliția condusă de Riyadh acuză Iranul că furnizează arme, instruire și finanțare rebelilor Houthi. Gruparea respinge acuzațiile și susține că își dezvoltă singură armamentul.

Noile confruntări riscă să agraveze situația din Yemen și să afecteze din nou una dintre cele mai importante rute maritime din regiune, în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb.