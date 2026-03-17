Atac rusesc în regiunea Odesa: infrastructura energetică și portuară a suferit avarii

Un atac rusesc a avariat infrastructura energetică și portuară din Odesa, fără victime. Apărarea aeriană a Ucrainei a interceptat peste 150 de drone în aceeași noapte.
Nițu Maria
17 mart. 2026, 09:57, Știri externe

Regiunea Odesa din Ucraina a fost vizată de un atac rusesc pe timpul nopții, care a afectat infrastructura energetică, industrială și portuară din sudul zonei, scrie Ukrinform.

Loviturile au produs pagube în mai multe puncte importante pentru economie și transport.

Șeful Administrației Militare Regionale, Oleg Kiper, a transmis informațiile printr-un mesaj public și a precizat că „sediile întreprinderilor și unele echipamente au fost avariate”.

În urma atacului, mai multe incendii au izbucnit, însă echipele de intervenție au reușit să le stingă într-un timp destul de scurt. Autoritățile au confirmat că nu există victime în rândul civililor.

În anumite localități din regiune au apărut întreruperi de electricitate, iar infrastructura esențială a trecut pe surse de alimentare de rezervă pentru a menține funcționarea serviciilor de bază.

Ministerul Dezvoltării a anunțat că o barjă utilizată în procese industriale a fost lovită în sudul Ucrainei, iar mai multe clădiri auxiliare dintr-un port au suferit avarii.

În aceeași noapte, sistemele de apărare aeriană ucrainene au interceptat peste 150 de drone lansate de Rusia. Cu toate acestea, 12 locații au fost afectate de lovituri.

