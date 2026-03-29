Prima pagină » Știri externe » Atac terestru în Iran? Armata SUA caută companii care pot furniza rapid buncăre prefabricate

Atac terestru în Iran? Armata SUA caută companii care pot furniza rapid buncăre prefabricate

Departamentul Apărării al SUA caută companii care pot furniza rapid buncăre prefabricate și transportabile pentru a proteja trupele. Solicitarea ar putea arăta că americani ise pregătesc de un atac terestru în Iran, susțin experții.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
29 mart. 2026, 11:59, Politic

O notificare federală solicită furnizorilor să prezinte termene de livrare de 3, 15 și 30 de zile, împreună cu detalii despre cât de mult pot rezista adăposturile lor la explozii și alte atacuri, potrivit publicației Task & Purpose.

Practic, Departamentul Apărării încearcă să găsească rapid furnizori care sunt capabili să livreze adăposturi prefabricate pentru a proteja trupele din Orientul Mijlociu, în timp ce războiul cu Iranul continuă.

Notificarea a expirat la începutul weekend-ului, iar ofertele sunt analizate în procedură de urgență
Buncărele vor fi trimise la Terminalul de Cargo Aerian Aqaba de la Aeroportul Internațional King Hussein din Aqaba, Iordania.

Oficialii Comandamentului Central al SUA au refuzat să comenteze informația. Totuși, solicitarea ar putea arăta faptul că americanii pregătesc un atac terestru în Iran.

