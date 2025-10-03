Atena protestează față de reținerea activiștilor greci în Israel. Posibilă convocare a ambasadorului

Autorităţile de la Atena se declară indignate de afirmaţiile lui Itamar Ben-Gvir, ministrul israelian al Securităţii Naţionale, care a catalogat drept „terorişti” activiştii din flotila Global Sumud, reţinuţi ieri într-un centru de detenţie din Israel.

Potrivit presei elene, Ministerul de Externe ar putea convoca ambasadorul Israelului pentru un protest oficial şi analizează inclusiv trimiterea unui avion militar pentru repatrierea cetăţenilor greci implicaţi.

În total, 27 de greci au participat la flotilă, iar reacţia politică internă nu a întârziat.

Patru partide de opoziţie au emis un comunicat comun în care au condamnat modul în care Israelul a gestionat incidentul.

Presiunea diplomatică dintre Grecia şi Israel vine pe fondul sensibilităţilor legate de implicarea cetăţenilor greci în acţiuni internaţionale de solidaritate cu palestinienii şi de retorica dură adoptată de oficialii israelieni faţă de aceste iniţiative.