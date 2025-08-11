Australia va recunoaște statul palestinian în septembrie, urmând exemplul Franței, Marii Britanii și Canadei

UPDATE: Albanese, care a făcut anunțul după o ședință de guvern, a spus că recunoașterea va fi condiționată de angajamentele primite de la Autoritatea Palestiniană.

„Australia va recunoaște dreptul poporului palestinian la un stat propriu, condiționat de angajamentele pe care le-am primit din partea Autorității Palestiniene. Vom colabora cu comunitatea internațională pentru a transforma acest drept în realitate”, a spus Albanese după o ședință de guvern, prezentând această decizie drept „parte a unui efort global coordonat, menit să dea un nou impuls soluției cu două state”.

El a precizat că Hamas nu va putea avea niciun rol într-un astfel de stat, dar a susținut că Israelul „continuă să sfideze” dreptul internațional, iar situația din Gaza este „dincolo de cele mai sumbre scenarii ale lumii.”

ȘTIREA INIȚIALĂ: Australia intenționează să recunoască statul palestinian, urmând exemplul Franței, Marii Britanii și Canadei, a relatat Sydney Morning Herald.

Prim-ministrul Anthony Albanese ar putea aproba măsura zilele următoare, după o ședință obișnuită a guvernului programată luni, a precizat publicația australiană, citând surse care au dorit să rămână anonime.

Luna trecută, Franța și Canada au anunțat că intenționează să recunoască statul palestinian, în timp ce Marea Britanie a spus că va proceda la fel dacă Israelul nu abordează criza umanitară din teritoriile palestiniene și nu ajunge la un armistițiu.

Israelul a condamnat deciziile țărilor care sprijină recunoașterea unui stat palestinian, afirmând că acestea vor recompensa Hamas, gruparea militantă ce guvernează Fâșia Gaza.

Duminică, Netanyahu le-a declarat reporterilor că majoritatea cetățenilor israelieni se opun creării unui stat palestinian, considerând că acesta ar aduce război și nu pace.

„Să vezi țări europene și Australia intrând în acea capcană, pur și simplu… este dezamăgitor și cred că, de fapt, este rușinos, dar nu ne va schimba poziția”, a spus Netanyahu.

Albanese pledează pentru o soluție cu două state, guvernul său de centru-stânga sprijinind atât dreptul Israelului de a exista în granițe sigure, cât și dreptul palestinienilor la propriul stat.

„Am spus că este o chestiune de când, nu de dacă”, a declarat Albanese sâmbătă, în Noua Zeelandă, referindu-se la poziția guvernului său privind un stat palestinian.

„De mult timp, în Australia există o poziție bipartizană de sprijin pentru două state”, a adăugat acesta.