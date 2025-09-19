Polonia anunță că avioane rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj din Marea Baltică / Acțiunea, la scurt timp după ce trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian estonian

Două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri polițiștii de frontieră polonezi. Acțiunea s-a produs la scurt timp după ce guvernul de la Tallinn a anunțat, în cursul serii, că trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei pentru 12 minute.