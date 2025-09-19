Prima pagină » Știri externe » Polonia anunță că avioane rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj din Marea Baltică / Acțiunea, la scurt timp după ce trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian estonian

Polonia anunță că avioane rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj din Marea Baltică / Acțiunea, la scurt timp după ce trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian estonian

Două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri polițiștii de frontieră polonezi. Acțiunea s-a produs la scurt timp după ce guvernul de la Tallinn a anunțat, în cursul serii, că trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei pentru 12 minute.
Polonia anunță că avioane rusești au încălcat zona de siguranță a platformei de foraj din Marea Baltică / Acțiunea, la scurt timp după ce trei avioane rusești au intrat în spațiul aerian estonian
Petrobaltic. Sursa foto: Hepta
Andreea Tobias
19 sept. 2025, 20:47, Știri externe

Forțele armate și alte servicii au fost notificate.

Estonia a declarat anterior că trei avioane militare rusești au intrat vineri în spațiul său aerian timp de 12 minute, într-o incursiune „fără precedent”, pe fondul tensiunilor crescânde pe flancul estic al NATO.

Poliția de frontieră poloneză a scris pe X: „Două avioane de vânătoare rusești au zburat la joasă altitudine peste platforma Petrobaltic din Marea Baltică. Zona de siguranță a platformei a fost încălcată”, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, Polonia a doborât dronele suspectate a fi rusești în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a tras focuri de armă în timpul războiului Rusiei în Ucraina.