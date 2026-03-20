Avioanele americane de realimentare, staționate la București, au efectuat primele misiuni la sud de Cipru

„Trei dintre cele cinci Boeinguri KC135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au efectuat în noaptea dintre 19 și 20 martie 2026 primele misiuni de realimentare aeriană”, potrivit site-ului BoardingPass.

„Avioanele au decolat joi seara de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar apoi au revenit la București. Misiunea a durat aproape șase ore”, notează sursa citată.

Acestea sunt primele avioane americane de acest fel staționate în România, care se află la Baza 90 și urmează să fie mutate la Baza Mihail Kogălniceanu.

Boeing KC-135 este o aeronavă cisternă militară americană, folosită pentru realimentarea avioanelor în aer, dezvoltată pe baza prototipului Boeing 367-80.

Dislocarea capabilităților militare ale SUA pe teritoriul României este temporară și are loc în contextul războiului în desfășurare din Iran.

Parlamentul României a aprobat, pe data de 11 martie, solicitarea CSAT de dislocare temporară a unor echipamente SUA, la cererea Pentagonului.

„Este vorba de avioane de realimentare, de echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu”, a spus președintele Nicușor Dan.