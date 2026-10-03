Axios: Ședință secretă la Camp David privind Iranul. Cabinetul lui Trump s-a reunit pentru a discuta pașii următori în conflictul cu Iranul

Mai multe persoane de rang înalt din administrația președintelui american Donald Trump s-au reunit, vineri, la Camp David, pentru a discuta următoarele măsuri privind Iranul și rebelii Houthi din Yemen, au declarat trei oficiali americani pentru Axios.

Ședința a fost una secretă, întrucât nu a fost anunțată de administrația Trump. Totuși, jurnaliștii de la Axios notează că întâlnirea de la Camp David este una extrem de neobișnuită și că o reuniune similară a avut loc în iunie 2025, cu doar câteva zile înainte ca Israelul să intre în război cu Iranul.

Potrivit surselor Axios, vicepreședintele american JD Vance a prezidat întâlnirea.

Printre cei care au luat parte la întâlnire se numără secretarul de stat american Marco Rubio, secretarul american al Apărării Pete Hegseth, trimisul Casei Albe Steve Witkoff, directorul CIA John Ratcliffe și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine.

„S-au luat decizii sau, cel puțin, s-a discutat în profunzime”, a spus unul dintre oficiali pentru Axios, referindu-se la criza din Orientul Mijlociu.

Informația vine în contextul în care negocierile dintre SUA și Iran se află în impas, iar președintele Trump ia în considerare reluarea operațiunilor militare majore în Iran.

„Acum trebuie să iau o decizie: fie Iranul semnează acordul, fie acesta nu va mai exista”, a declarat, joi, liderul de la Casa Albă.

Pe de altă parte, lui Trump i se cere să se alăture ofensivei planificate de Arabia Saudită împotriva rebelilor Houthi din Yemen.

Saudiții îl îndeamnă pe liderul de la Casa Albă să lanseze atacuri aeriene împotriva Houthi, însă el s-a arătat reticent față de această idee.