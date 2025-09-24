Banca Centrală Europeană recomandă păstrarea de numerar în caz de „instabilitate majoră”

Într-un studiu publicat miercuri, intitulat „Păstrați-vă calmul și păstrați bani lichizi”, BCE recomandă să existe la dispoziție o sumă suficientă pentru a acoperi necesitățile esențiale timp de aproximativ 72 de ore, mai ales „în caz de instabilitate sistemică majoră”. Studiul citează exemplul Țărilor de Jos, Austriei și Finlandei, unde autoritățile recomandă cetățenilor să păstreze între 70 și 100 de euro de persoană.

Analiștii BCE au analizat patru crize recente din Europa: pandemia de COVID-19, invazia Ucrainei de către Rusia, pana majoră a rețelei electrice din Spania din aprilie 2025 și criza datoriei suverane din Grecia. Potrivit Francescăi Faella și lui Alejandro Zamora-Pérez, autorii studiului, „aceste episoade de criză variate arată că utilitatea numerarului se intensifică puternic atunci când stabilitatea este amenințată”.

Studiul subliniază că banii lichizi oferă atât „utilitate psihologică, cât și practică”, datorită „naturii lor tangibile, care conferă confort și sentiment de control”, și a „funcționalității offline, esențială în cazul defectării sistemelor digitale”.

BCE consideră această recomandare un „paradox”, în condițiile în care plățile digitale tind să înlocuiască numerarul în viața de zi cu zi.

În timpul pandemiei, cererea de bancnote în euro a crescut cu peste 140 de miliarde, față de 55 de miliarde într-un an obișnuit. De asemenea, la începutul războiului din Ucraina și în timpul penei din Spania, retragerile de numerar au crescut semnificativ, reflectând nevoia populației de a-și reface rezervele de precauție.