Banca Mondială prevede o creștere economică pentru țările balcanice de vest

Albania, Bosnia, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia sunt prognozate să înregistreze o creștere economică colectivă de 3,1% în 2026 și de 3,6% în 2027.

Aceasta ar urma unei creșteri probabile de 3% în 2025, mult mai slabă decât cea de 3,6% din 2024 și cu 0,2 puncte procentuale sub previziunile anterioare, se arată în raport, care menționează că au existat o inflație ridicată și constrângeri asupra comerțului și investițiilor, scrie Reuters.

Politica fiscală a regiunii a rămas disciplinată, în ciuda creșterii robuste a salariilor și a creditelor, deficitul combinat fiind sub 3% din PIB, iar datoria publică în scădere, se arată în raport.

Pe ce trebuie să se concentreze regiunea

Cu toate acestea, regiunea trebuie să se concentreze pe crearea de locuri de muncă de calitate pentru a-și menține convergența cu Uniunea Europeană.

„Pentru a ajuta regiunea să devină o economie modernă, este important să se regândească strategiile privind locurile de muncă, cum ar fi încurajarea unei participări mai mari pe piața muncii, îmbunătățirea competențelor populației și stimularea întreprinderilor prin modernizări digitale”, a declarat Xiaoqing Yu, directorul diviziei băncii pentru Balcanii de Vest, în raport.

Raportul arată că, pe piața muncii din Balcanii de Vest, persistă deficitul de forță de muncă în unele sectoare, în ciuda ratei ridicate a șomajului. Acesta menționează că participarea forței de muncă, în special în rândul femeilor, tinerilor și persoanelor în vârstă, este scăzută.

Banca a avertizat că regiunea se va confrunta cu provocări demografice, deoarece populația în vârstă de muncă a scăzut și se preconizează că va continua să scadă cu aproximativ 20 % până în 2050. Banca prevede un deficit posibil de peste 190 000 de lucrători în următorii cinci ani, dacă tendințele actuale se mențin.