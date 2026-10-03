Bărbatul arestat în cadrul anchetei privind baza aeriană Fairford, eliberat pe cauțiune

Poliția britanică antiteroristă, care anchetează un posibil complot pentru un incident de securitate la o bază aeriană militară administrată de SUA în Anglia, a anunțat, sâmbătă, faptul că bărbatul cu dublă cetățenie britanică și iraniană, care fusese arestat în acest caz, a fost eliberat pe cauțiune.

Suspectul, în vârstă de 25 de ani, fusese reținut joi în legătură cu incidentul de săptămâna trecută care a avut loc la baza RAF Fairford din vestul Angliei, de unde bombardiere americane au participat la raiduri împotriva unor ținte din Iran, notează Reuters.

Polițiștii britanici au anunțat că el a fost eliberat din arest, iar perchezițiile efectuate la două proprietăți din Londra s-au încheiat.

„Ancheta privind circumstanțele evenimentelor din Gloucestershire continuă”, a declarat poliția într-un comunicat, potrivit Reuters.

Implicarea unui stat străin, analizată drept o posibilitate

Incidentul de lângă Fairford s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute, când cinci bărbați britanici cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani au fost arestați în apropierea a trei autoutilitare. Aceștia erau bănuiți de acte de terorism și infracțiuni legate de explozivi.

Ulterior, cei cinci au fost eliberați fără a li se formula acuzații, însă au fost plasați sub cauțiune de către poliție „în condiții stricte”.

Poliția antiteroristă, care a descris ancheta ca fiind complexă, a declarat că analizează posibilitatea implicării unui stat străin, iar prim-ministrul Andy Burnham a afirmat miercuri că ar putea exista o legătură cu Iranul.

Baza, situată la 160 de kilometri vest de Londra, a fost folosită de bombardierele americane în timpul deceniilor de conflicte din Orientul Mijlociu, inclusiv în războiul din acest an cu Iranul.