Bill Gates, audiat în Congresul SUA în dosarul Epstein / Epstein l-ar fi ajutat să-și trateze o infecție sexuală

Bill Gates, audiat în Congres în scandalul Epstein. Miliardarul va răspunde întrebărilor despre relația cu finanțatorul acuzat de trafic sexual

Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, urmează să fie audiat miercuri de Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, în cadrul anchetei privind relația sa cu Jeffrey Epstein, finanțatorul condamnat pentru infracțiuni sexuale și acuzat ulterior de trafic sexual cu minore.

Audierea va avea loc cu ușile închise

Audierea va avea loc cu ușile închise și va consta într-un interviu transcris, fără înregistrare video, potrivit comisiei conduse de republicani.

Ulterior, stenograma discuției va fi făcută publică.

Bill Gates este una dintre numeroasele personalități influente ale căror nume apar în documentele Departamentului de Justiție legate de Jeffrey Epstein.

Apariția într-un astfel de dosar nu reprezintă însă o dovadă de implicare într-o activitate ilegală.

Numele lui apare în mai multe documente ale anchetei

Reprezentanții lui Gates au declarat anterior că miliardarul „salută oportunitatea de a se prezenta în fața Comisiei” și că nu a participat niciodată la activitățile ilegale ale lui Epstein.

„Deși nu a fost martor și nu a participat niciodată la niciuna dintre acțiunile ilegale ale lui Epstein, așteaptă cu nerăbdare să răspundă la toate întrebările comitetului”, a transmis purtătorul de cuvânt al lui Gates într-o declarație trimisă presei americane.

Numele lui Bill Gates apare de mai multe ori în documentele anchetei Epstein.

Potrivit unor e-mailuri și altor documente publicate, Gates s-ar fi întâlnit în repetate rânduri cu Epstein după condamnarea acestuia din 2008 pentru infracțiuni sexuale care au implicat minori.

Există numeroase fotografii ale lui Bill Gates cu Epstein

Documentele arată inclusiv că Gates ar fi intenționat să călătorească cu avionul privat al lui Epstein în 2013.

De asemenea, există fotografii în care cei doi apar împreună.

Jeffrey Epstein a fost arestat din nou în 2019 sub acuzații federale de trafic sexual și a murit ulterior în închisoare. Autoritățile americane au concluzionat că acesta s-a sinucis.

Ancheta Congresului a readus în atenție și detalii sensibile despre viața personală a lui Gates. În unele e-mailuri atribuite lui Epstein este menționată și fosta soție a miliardarului, Melinda French Gates.

Epstein l-ar fi ajutat pe Gates să obțină medicamente pentru o infecție cu transmitere sexuală

Într-un mesaj, Epstein susține că l-ar fi ajutat pe Gates să obțină medicamente pentru tratarea unei infecții cu transmitere sexuală, afirmații pe care reprezentanții fondatorului Microsoft le-au catalogat drept „absurde și complet false”.

Melinda French Gates a declarat recent că publicarea documentelor i-a provocat „o tristețe incredibilă” și a spus că întrebările rămase trebuie clarificate de cei implicați.

„Acele întrebări sunt pentru acei oameni și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă la aceste lucruri, nu eu”, a afirmat ea într-un interviu pentru NPR.

„Guvernul i-a dezamăgit pe supraviețuitori”

Audierea lui Gates face parte dintr-o investigație amplă a Congresului american privind modul în care autoritățile au gestionat dosarele Epstein și relațiile pe care finanțatorul le-a avut cu oameni influenți din politică, afaceri și mediul financiar.

Comisia i-a audiat deja pe fostul procuror general Pam Bondi și pe Lesley Groff, asistenta de lungă durată a lui Epstein, iar în perioada următoare intenționează să îi convoace și pe miliardarul Leon Black, fostul director Barclays Jes Staley și alți foști colaboratori ai lui Epstein.

„Guvernul i-a dezamăgit pe supraviețuitori. Luăm această anchetă în serios”, a declarat președintele comisiei, republicanul James Comer.