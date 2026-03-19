Bloggerul pro-Kremlin care l-a numit pe Putin „președinte ilegitim”, internat într-un spital de psihiatrie

Ilia Remeslo, cunoscut până recent pentru atacurile la adresa criticilor Kremlinului, a publicat marți un mesaj viral pe Telegram în care a cerut demisia lui Putin și l-a numit „președinte ilegitim”, relatează Reuters.

El a descris războiul din Ucraina drept unul „eșuat”, care a afectat grav economia Rusiei și nivelul de trai al populației.

Joi, publicația Fontanka din Sankt Petersburg a relatat că Remeslo a fost internat la Spitalul de Psihiatrie nr. 3 din oraș.

O angajată a unității medicale a confirmat pentru Reuters că o persoană cu numele și prenumele lui Remeslo este internată.

Spitalul nu a oferit detalii privind data internării sau motivele acesteia. Reuters nu a reușit să ia legătura direct cu Remeslo pentru comentarii.

Remeslo, în vârstă de 42 de ani, este avocat și fost membru al unui organism consultativ controlat de Kremlin. În trecut, el a criticat dur opoziția, inclusiv pe liderul Alexei Navalnîi, decedat într-o colonie penitenciară din Rusia în 2024.

Schimbarea sa de poziție din această săptămână a surprins atât comunitatea pro-război, cât și opoziția rusă din exil.